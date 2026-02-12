Új vezetők kerültek a BYD Magyarország élére

Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország; a vállalat regionális országigazgatói pozícióját Jeremy Wang veszi át, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként - tájékoztatta a társaság az MTI-t csütörtökön közleményben.

Az új kinevezéssel a BYD célja a magyarországi és régiós növekedésének további erősítése, valamint a piaci jelenlét hosszú távú stabilitásának biztosítása - írták.

Jeremy Wang Jontey Lee-t váltja a BYD Magyarország élén, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat,

a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetén belül a szaúd-arábiai piacért felelős feladatkörben folytatja munkáját.

Jeremy Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe regionális országigazgatójaként dolgozik, jelenlegi megbízatása keretében Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel. 2024-ig a szegedi gyárhoz kapcsolódó kormányzati kapcsolatok felelőseként aktívan részt vett a vállalat hazai beruházásának előkészítésében és intézményi együttműködéseinek kialakításában.

Rényi-Vámos Ádám a BYD Magyarország kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységét irányítja a továbbiakban.

A közgazdász végzettségű szakember több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az autóiparban: pályafutása során dolgozott a KIA Hungary-nél kereskedelmi igazgatóként, illetve a Nissan közép-európai szervezeténél töltött be országigazgatói, valamint értékesítési operációs vezetői pozíciókat.

A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely elkötelezve a globális közlekedési szektor zöld átállása iránt a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, és bejelentette, hogy mintegy százmilliárd forint értékű beruházás keretében Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

A BYD márka 2023. évi magyarországi megjelenése óta mintegy 4 százalékos részesedést szerzett a magyarországi újautó-piacon, ahol

2025-ben már több mint 2200 új járművet értékesített.

