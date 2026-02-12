Zűrös számviteli ügy a Facebook anyacégénél: ezért is esnek a techcégek?

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az EY végül jóváhagyta a Meta alkalmazott könyvelési megoldását, de az ügyet

kritikus könyvvizsgálati kérdésnek

minősítette. Ez a minősítés ilyen méretű tranzakcióknál ritka. Arra utal, hogy a könyvvizsgálónak az ellenőrzés során a legnehezebbnek és legkockázatosabbnak tartott szakmai kérdések egyikében kellett döntést hoznia. A jelentés szerint különösen nagy kihívást okozott annak megítélése,

ki gyakorol tényleges kontrollt a projekt gazdasági teljesítményét leginkább befolyásoló tevékenységek felett.

A Hyperion névre keresztelt projektet a Meta tavaly októberben egy társaságba szervezte ki, amelyet a Blue Owl Capital befektetőtársasággal közösen hozott létre. A struktúrában a technológiai cég mindössze 20 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a Blue Owl által kezelt alapoké a fennmaradó 80 százalék. A projekt finanszírozását egy Beignet Investor nevű holdingtársaságon keresztül oldották meg, amely akkor rekordnak számító, 27,3 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket a befektetők számára.

Számviteli szaknyelven ez a konstrukció egy úgynevezett változó részesedésű gazdálkodó egység (VIE). A Meta azzal érvel, hogy nem ő a vállalkozás "elsődleges haszonhúzója", ezért nem köteles az eszközöket és a kötelezettségeket – így a hatalmas adósságállományt sem – a saját mérlegébe konszolidálni. Ez az álláspont azonban szakmai körökben vitát váltott ki. A Blue Owl ugyanis pusztán pénzügyi befektető, míg a Meta rendelkezik azzal a speciális technológiai tudással, amely a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok üzemeltetéséhez szükséges. A vállalkozás gazdasági sikere így alapvetően a Meta döntésein és szakértelmén múlik.

A pénzügyi konstrukció a törvényhozók figyelmét is felkeltette. Január végén négy demokrata szenátor – köztük Elizabeth Warren – levélben fordult a Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanácshoz, és vizsgálatot sürgetett a mesterséges intelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó adósságok rendszerszintű kockázatai miatt. A politikusok aggályosnak tartják, hogy az ilyen finanszírozási megoldások egyre bonyolultabbak és átláthatatlanabbak. Szerintük ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy elfedjék mérlegük és pénzügyi helyzetük valódi képét. Levelükben a Meta és a Blue Owl megállapodását az ilyen kockázatos ügyletek iskolapéldájaként említették.

