Amerika zöld utat adott az olajóriásoknak, de három ország hoppon maradt
Amerika zöld utat adott az olajóriásoknak, de három ország hoppon maradt

Az Egyesült Államok pénteken jelentősen enyhítette a Venezuelával szembeni energetikai szankciókat. A döntés keretében két általános engedélyt adtak ki, amelyek lehetővé teszik a nagy nemzetközi olajvállalatok számára a venezuelai működést, valamint új befektetési szerződések megkötését az OPEC-tagországgal - írta a Reuters.

Az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala (OFAC)

jóváhagyta, hogy a Chevron, a BP, az Eni, a Shell és a Repsol folytassa venezuelai kőolaj- és földgázprojektjeinek működtetését.

E társaságok továbbra is rendelkeznek helyi irodákkal és részesedésekkel, emellett az állami olajvállalat, a PDVSA legfontosabb partnerei közé tartoznak. A jogdíjakat és a venezuelai adókat ugyanakkor egy, az Egyesült Államok által ellenőrzött külföldi letéti számlán keresztül kell teljesíteniük.

A második engedély értelmében a világ bármely vállalata szerződést köthet a PDVSA-val új venezuelai kőolaj- és gázipari beruházásokra,

ám az egyes megállapodások véglegesítéséhez külön OFAC-engedély beszerzése szükséges.

A könnyítések hatálya alól azonban kivételt képeznek az orosz, iráni és kínai cégekkel, illetve az ezen országok érdekeltségébe tartozó vegyes vállalatokkal folytatott tranzakciók.

Ez az intézkedés jelenti a legjelentősebb enyhítést azóta, hogy az amerikai erők a múlt hónapban elfogták és eltávolították a hatalomból Nicolás Maduro elnököt. Az engedélyek kiadását egy átfogó venezuelai olajipari törvényreform előzte meg.

A Trump-kormányzat célja, hogy 100 milliárd dollárnyi befektetés áramoljon a venezuelai olaj- és gázszektorba. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter venezuelai látogatása során arról számolt be, hogy Maduro őrizetbe vétele óta az ország olajbevételei elérték az egymilliárd dollárt, és néhány hónapon belül további ötmilliárd dollárral növekedhetnek. Az értékesítésből származó forrásokat az Egyesült Államok mindaddig ellenőrzése alatt tartja, amíg Venezuelában meg nem alakul a képviseleti kormány.

