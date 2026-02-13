  • Megjelenítés
Földbe döngölte a Xiaomi a Teslát a világ legnagyobb autópiacán
Földbe döngölte a Xiaomi a Teslát a világ legnagyobb autópiacán

Portfolio
A Xiaomi januárban megelőzte a Teslát a világ legnagyobb autópiacán, Kínában: YU7-es elektromos SUV-ból több mint kétszer annyit fogyott, mint a Model Y-ból - számolt be a Cnbc.

Hatalmasat fordult a kocka a világ legnagyobb autópiacán januárban.

A Xiaomi elektromosautó-üzletága az év első hónapjában látványosan megelőzte a Teslát az eladási versenyben.

A kínai technológiai óriás korábban elsősorban okostelefonjairól volt ismert, most viszont legújabb modelljével átvette a vezetést, miközben az amerikai rivális legnépszerűbb típusa jelentős visszaesést könyvelhetett el.

A Kínai Személyautó-szövetség (CPCA) legfrissebb adatai szerint a Xiaomi YU7 elektromos SUV végzett az eladási listák élén januárban, összesen 37 869 eladott autóval. Ez több mint kétszerese annak, amit a Tesla Model Y produkált ugyanebben az időszakban: az amerikai gyártó modelljéből mindössze 16 845 darab talált gazdára. A fordulat különösen annak fényében látványos, hogy a Model Y decemberben még vezette az eladási rangsort. Januárra viszont az összesített listán a huszadik helyre zuhant, az új energiás járművek (NEV) kategóriájában – amely a tisztán elektromos és a tölthető hibrid autókat foglalja magában – pedig az elsőről a hetedik helyre csúszott vissza.

A Xiaomi sikere nem a véletlen műve:

a vállalat tudatosan a Tesla közvetlen riválisának pozicionálta magát.

A nagyjából fél éve, 2025 nyarán forgalomba került YU7 modellt eleve úgy árazták be, hogy versenyképesebb legyen amerikai vetélytársánál. A kínai piacon körülbelül 10 ezer jüannal olcsóbb, mint a Model Y. A kedvezőbb ár mellett a gyártó azzal kampányolt, hogy autója kulcsfontosságú mutatókban – például az egy töltéssel megtehető hatótávban – is felülmúlja a Teslát.

Bár a januári adatok a Xiaomi fölényét mutatják, a kínai autópiac havi eladási számai rendkívül ingadozók lehetnek. Elemzők már tavaly jelezték, hogy a YU7 jelentős piaci részesedést hódíthat el a Model Y-tól, a Tesla pozíciója azonban sokáig megingathatatlannak tűnt. A 2025-ös évet összességében még a BYD uralta több mint 3 millió eladott autóval. A Tesla az elektromos autók rangsorában az ötödik, míg a Xiaomi a tizedik helyen végzett.

A mostani értékesítési siker hátterében ugyanakkor komoly biztonsági és szabályozási kérdések is húzódnak a gyártó körül.

A Xiaomi korábbi modellje, az SU7 szedán kapcsán több halálos kimenetelű baleset történt, amelyeknél a vezetéstámogató rendszerek és az elektromos ajtókilincsek működését vizsgálták. A hatóságok reakciója nem maradt el: Peking betiltotta a karosszériába süllyesztett rejtett kilincseket, és előírta, hogy az autógyártók külső fényjelzéssel tegyék egyértelművé a forgalom többi résztvevője számára, ha az automatikus vezetéstámogató rendszer aktív.

A hazai sikerek mellett a Xiaomi nemzetközi terjeszkedésre is készül. A többi feltörekvő kínai elektromosautó-gyártóhoz hasonlóan a globális jelenlétet célozzák meg, és a tervek szerint a jövő évben megkezdik modelljeik forgalmazását az európai piacon is.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images

