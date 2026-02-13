Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt

  • Megjelenítés
Erős negyedéves számokat közölt a Rivian. Ennek hatására a vállalat részvényei jelentős, 15 százalékot meghaladó emelkedésbe kezdtek a tőzsdezárást követő kereskedésben. Bár az elektromosautó-gyártó továbbra is veszteséges, a befektetőket leginkább a jövő évi, a vártnál jóval optimistább gyártási és értékesítési előrejelzés, valamint a kulcsfontosságú új modell, az R2 érkezése győzte meg - jelentette a Cnbc.

A menedzsment várakozásai szerint 2026-ban jelentősen felpörögnek az eladások: a vállalat 62 ezer és 67 ezer közötti gépjármű értékesítését tervezi,

ami közel 50-60 százalékos növekedést jelentene a 2025-ös évhez képest.

A bővülés motorja egyértelműen a második negyedévben debütáló, következő generációs R2-es modell lesz. RJ Scaringe vezérigazgató szerint az illinoisi gyár termelésének felfutásával 2027 végére már ez a típus adja majd az üzleti volumen döntő többségét.

A nagyjából 45 ezer dolláros indulóárral érkező középkategóriás SUV stratégiai jelentőségű a gyártó számára. A Rivian ígérete szerint az új modell anyagköltsége a jelenlegiek felére csökken, és a gyártása is kevésbé komplex lesz. Ez elengedhetetlen a nyereségesség eléréséhez, különösen mivel a drágább, 70 ezer dollár feletti R1-es modellek piaca lassulni látszik. A gyártás kezdetben egy műszakban indul, amit az év végére terveznek kettőre bővíteni.

A most közzétett negyedéves jelentés a tényadatok szintjén is felülmúlta a Wall Street várakozásait. A vállalat 1,29 milliárd dolláros árbevételt és részvényenkénti, 54 centes korrigált veszteséget jelentett, mindkét mutató kedvezőbb az elemzői konszenzusnál. Kiemelkedő eredmény, hogy a cég 2025-ben éves szinten először ért el bruttó nyereséget, 144 millió dollárt. Ez azonban nagyrészt a Volkswagennel kötött szoftveres vegyesvállalatnak köszönhető, amely ellensúlyozta az autógyártási üzletág tetemes, 432 millió dolláros veszteségeit.

A pozitív jövőkép ellenére a Rivian továbbra is jelentős forrásokat emészt fel. A nettó veszteség tavaly 3,6 milliárd dollár volt, ami ugyan javulás a megelőző évi 4,75 milliárd dollárhoz képest, de a menedzsment figyelmeztetett: a pénzszórás folytatódni fog. A 2026-os évre 1,8 és 2,1 milliárd dollár közötti korrigált adózás előtti veszteséggel, valamint hasonló nagyságrendű tőkeberuházással számolnak az új modell bevezetése miatt. Claire McDonough pénzügyi igazgató az idei évet "átmeneti évként", míg a vezérigazgató a 2026-os esztendőt "inflexiós pontként" jellemezte.

A tervek megvalósításához a vállalatnak stabil pénzügyi háttérre van szüksége. A negyedévet a Rivian 6,59 milliárd dolláros teljes likviditással zárta, amelyből közel 6,1 milliárd dollárt tesz ki a készpénzállomány és a rövid lejáratú befektetések összege.

A zárás utáni kereskedésben a Rivian árfolyama 14,6 százalékot emelkedett.

