Forradalmi atomprojekt indul Romániában

A hat, egyenként 77 MW teljesítményű kisreaktorból álló erőművet a Bukarest közelében fekvő egykori szénerőművének helyére tervezik.
A technológiát az oregoni székhelyű NuScale Power szállítja.
Román sajtóértesülések szerint a folyamat felgyorsításának kulcsfeltétele az volt, hogy első lépésben csupán egyetlen 77 MW-os reaktort építenek meg és tesztelnek. A fennmaradó öt egység kivitelezéséről kizárólag a próbaüzem sikeressége függvényében döntenek, a RoPower felelősségvállalása pedig jelenleg csak az első reaktorra terjed ki. A Nuclearelectrica közleménye szerint a döntés "további feltételek sorára épül, amelyek célja a partnerségek és hatóságok szintjén szilárd támogatási és együttműködési keretet teremteni".
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint a projekt a következő fél évben a pénzügyi szerkezet kialakításának és a partneri viszonyok megerősítésének szakaszába lép. Ez magában foglalja a finanszírozási mechanizmusok kidolgozását és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalások előmozdítását.
A tervek szerint az erőmű a következő évtized elején kezdheti meg a működést,
míg a korábbi becslések az első egység üzembe helyezését 2033 közepére valószínűsítették. A beruházás eredeti összértékét 4,9 milliárd euróra becsülték.
Eközben a NuScale befektetői körében jelentős változások történtek: a Goldman Sachs 9 százalékos részesedést vásárolt, a Vanguard Group 5,5 százalékra, a BlackRock pedig 2-ről 3,4 százalékra növelte tulajdonhányadát. A legnagyobb részvényes, a Fluor Corp. 37,3 százalékkal megőrizte pozícióját, ám jelezte, hogy az év közepéig teljes részesedését értékesíteni kívánja.
Felmerült annak a lehetősége is, hogy
az SMR-létesítményt szigetüzemben, kizárólag mesterségesintelligencia-központok és adatközpontok energiaellátására hasznosítják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
