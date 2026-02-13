  • Megjelenítés
Forradalmi atomprojekt indul Romániában
Üzlet

Forradalmi atomprojekt indul Romániában

Portfolio
Románia lehet az első ország az Európai Unióban, amely kis moduláris reaktort (SMR) telepít. Az állami tulajdonú Nuclearelectrica részvényesei jóváhagyták a 462 MW összkapacitású, amerikai NuScale technológián alapuló atomerőmű beruházási döntését. A projektet azonban óvatosan, kezdetben egyetlen próbareaktorral indítják el - tudósított a BGEN.

A hat, egyenként 77 MW teljesítményű kisreaktorból álló erőművet a Bukarest közelében fekvő egykori szénerőművének helyére tervezik.

A technológiát az oregoni székhelyű NuScale Power szállítja.

Román sajtóértesülések szerint a folyamat felgyorsításának kulcsfeltétele az volt, hogy első lépésben csupán egyetlen 77 MW-os reaktort építenek meg és tesztelnek. A fennmaradó öt egység kivitelezéséről kizárólag a próbaüzem sikeressége függvényében döntenek, a RoPower felelősségvállalása pedig jelenleg csak az első reaktorra terjed ki. A Nuclearelectrica közleménye szerint a döntés "további feltételek sorára épül, amelyek célja a partnerségek és hatóságok szintjén szilárd támogatási és együttműködési keretet teremteni".

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint a projekt a következő fél évben a pénzügyi szerkezet kialakításának és a partneri viszonyok megerősítésének szakaszába lép. Ez magában foglalja a finanszírozási mechanizmusok kidolgozását és a lehetséges befektetőkkel folytatott tárgyalások előmozdítását.

Még több Üzlet

Hiába a vártnál jobb inflációs adat, tovább esnek az amerikai tőzsdék

A Pentagon szerint a BYD együttműködik a kínai hadsereggel

Egyre nagyobb mínuszok: adják az OTP-t és a Molt!

A tervek szerint az erőmű a következő évtized elején kezdheti meg a működést,

míg a korábbi becslések az első egység üzembe helyezését 2033 közepére valószínűsítették. A beruházás eredeti összértékét 4,9 milliárd euróra becsülték.

Eközben a NuScale befektetői körében jelentős változások történtek: a Goldman Sachs 9 százalékos részesedést vásárolt, a Vanguard Group 5,5 százalékra, a BlackRock pedig 2-ről 3,4 százalékra növelte tulajdonhányadát. A legnagyobb részvényes, a Fluor Corp. 37,3 százalékkal megőrizte pozícióját, ám jelezte, hogy az év közepéig teljes részesedését értékesíteni kívánja.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy

az SMR-létesítményt szigetüzemben, kizárólag mesterségesintelligencia-központok és adatközpontok energiaellátására hasznosítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, estek a nemesfémek is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility