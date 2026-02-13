Hiába a vártnál jobb inflációs adat, tovább esnek az amerikai tőzsdék

Gazdasági események szempontjából is van mire figyelni, hiszen délután megérkezett az amerikai CPI inflációs adat, ami komoly pozitív meglepetést okozott.
Alulteljesít a régió
Miközben kisebb mozgások jellemzik a kereskedést az európai tőzsdéken, addig a magyar tőzsde a régióval együtt látványosan alulteljesít:
- a BUX 2,1,
- a lengyel WIG 20 2,
- a cseh CTX pedig 2,9 százalékos mínuszban van.
Nem tudnak talpra állni az amerikai tőzsdék
Bár a nyitás előtt a vártnál kedvezőbb inflációs adat érkezett, ami a munkaerőpiaci dinamikákkal összevetve egy goldilocks forgatókönyvet erősít, az amerikai tőzsdék mégsem tudják levetkőzni a negatív hangulatot, amelyet mesterséges intelligencia különböző szektorokra gyakorolt negatív hatása váltott ki. A Dow 0,3 százalékot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot gyengült.
Nagyon nagy meglepetés az amerikai inflációban
A várakozásnál is nagyobb mértékben csökkent az amerikai infláció és maginfláció. Az eheti munkaerőpiaci adatokkal együtt úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság igazi goldilock zónában van, ahol a növekedés jól néz ki az infláció pedig szépen közelíti a célt.
Fontos átalakítás jön a Graphisoft Parknál
A Graphisoft Park szervezeti átalakítást hajt végre a műszaki irányítás területén - derül ki a cég közleményéből.
Egyre nagyobb mínuszok: adják az OTP-t és a Molt!
Egyre rosszabb a hangulat a magyar piacon. A nemzetközi bizonytalanságok közepette szemmel láthatóan elindult egy profitrealizálási kör, így féltávnál az OTP és a Mol is nagyobb mínuszban van.
Mutatjuk, mekkora potenciált látnak most a profik az OTP-ben!
Egyre optimistábbak a profik az OTP-re, ma is kijött egy magas célár. Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők a bankrészvényről.
Mutatunk egy olcsó részvényt, ami ott áll a kitörés kapujában!
Négy éve esik, ledobott magáról 60 százalékot, az árazása vonzó, és most nagyon közel van egy nagy kitöréshez. Mutatunk egy részvényt, amiben bőven van fantázia!
Egyre lejjebb a BUX
A BUX index már 1,2 százalékos esésben van péntek délelőtt. A blue chipek közül a Telekom ugyan 0,2 százalékos pluszban van, de a Mol eközben 0,8, a Richter 1,2, az OTP pedig már 1,4 százalékkal került lejjebb.
Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
Egy szerdai elemzésünkben arra hívtuk fel előfizetőink figyelmét, hogy kitörés jöhet egy magyar részvénynél. Ez nagyon gyorsan meg is történt, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett emelkedik a szóban forgó papír. A grafikonok is jól festenek: könnyen lehet, hogy a nagy emelkedés még csak most kezdődik el.
Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt
Erős negyedéves számokat közölt a Rivian. Ennek hatására a vállalat részvényei jelentős, 15 százalékot meghaladó emelkedésbe kezdtek a tőzsdezárást követő kereskedésben. Bár az elektromosautó-gyártó továbbra is veszteséges, a befektetőket leginkább a jövő évi, a vártnál jóval optimistább gyártási és értékesítési előrejelzés, valamint a kulcsfontosságú új modell, az R2 érkezése győzte meg - jelentette a Cnbc.
Vegyes mozgások
Az angol FTSE 0,3 százalékos pluszban, a német DAX stagnálással, a francia CAC pedig 0,2 százalékos eséssel kezdte a napot.
Egyetlen szám dönthet péntek 13-án a tőzsdéken - Ilyen mozgások jöhetnek
Péntek délután érkezik a hét "nagyágyúja", az amerikai CPI inflációs adat. A számok alapvetően határozhatják meg a globális kockázatválalási kedvet, így megnéztük, hogy milyen mozgásokra van kilátás az amerikai tőzsdéken.
Kis eséssel kezd a magyar tőzsde
A nyitást követően a BUX index 0,2 százalékos mínuszban van.
A blue chipek közlü az OTP stagnál, a Telekom 0,4 százalékos pluszban van, a Mol eközben 0,5, a Richter pedig 0,8 százalékos mínuszban van.
Pánik a Wall Streeten az AI miatt: a befektetők áldozatokra vadásznak
Pánikhangulat lett úrrá a Wall Streeten, mert a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia (MI) rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. A félelem dollármilliárdokat radírozott le a tőzsdei árfolyamokból olyan hagyományos ágazatokban is, mint a vagyonkezelés, a biztosítási brókertevékenység vagy az ingatlanszolgáltatások - írta a Financial Times. Ilyen és ehhez hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Ázsia is esett
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 2 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,02 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,67 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,01 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,35 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,38 százalékot eshet, míg a FTSE 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,17 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma érkezik a hét „nagyágyúja”, az amerikai inflációs adat (CPI), ami alapvetően határozhatja meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat. Előtte idehaza az építőipar és az ipar decemberi teljesítményéről kapunk képet, az eurózónából pedig a GDP második becslése érkezik, megerősítve a kontinens gazdasági helyzetét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 451,98
|-1,3%
|1,1%
|-0,3%
|2,9%
|11,5%
|57,2%
|S&P 500
|6 832,76
|-1,6%
|0,5%
|-2,1%
|-0,2%
|12,9%
|73,6%
|Nasdaq
|24 687,61
|-2,0%
|0,6%
|-4,3%
|-2,2%
|13,7%
|78,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 639,84
|0,0%
|7,1%
|11,0%
|14,5%
|47,9%
|95,3%
|Hang Seng
|27 032,54
|-0,9%
|0,5%
|1,6%
|5,5%
|23,7%
|-10,4%
|CSI 300
|4 719,58
|0,1%
|1,1%
|-1,5%
|1,9%
|20,4%
|-18,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 852,69
|0,0%
|1,5%
|-2,2%
|1,5%
|12,2%
|76,9%
|CAC
|8 340,56
|0,3%
|1,2%
|-0,2%
|2,3%
|3,7%
|46,2%
|FTSE
|10 402,44
|-0,7%
|0,9%
|2,6%
|4,7%
|18,1%
|57,9%
|FTSE MIB
|46 222,95
|-0,6%
|0,9%
|1,1%
|2,8%
|23,2%
|97,4%
|IBEX
|17 896,9
|-0,8%
|0,8%
|1,3%
|3,4%
|38,6%
|122,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 202,2
|0,6%
|0,3%
|10,9%
|17,3%
|47,9%
|200,1%
|ATX
|5 704,88
|-1,8%
|1,2%
|4,9%
|7,1%
|43,9%
|92,6%
|PX
|2 711,85
|-0,4%
|-2,3%
|-1,1%
|1,0%
|38,2%
|155,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 950
|1,0%
|1,5%
|9,9%
|16,7%
|65,5%
|211,4%
|Mol
|3 818
|0,5%
|-4,1%
|19,5%
|29,9%
|29,0%
|70,9%
|Richter
|11 760
|0,5%
|3,8%
|15,3%
|19,2%
|8,4%
|38,8%
|Magyar Telekom
|1 972
|0,4%
|-0,2%
|5,8%
|10,0%
|37,1%
|386,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,08
|-2,7%
|0,3%
|6,2%
|10,2%
|-12,0%
|6,1%
|Brent
|67,62
|-2,6%
|0,1%
|5,7%
|11,1%
|-10,4%
|8,1%
|Arany
|4 957,55
|-1,2%
|2,8%
|7,1%
|14,6%
|71,3%
|171,4%
|Devizák
|EURHUF
|378,1
|-0,4%
|-0,2%
|-2,3%
|-1,5%
|-6,3%
|5,4%
|USDHUF
|318,1321
|-0,6%
|-1,0%
|-4,0%
|-2,7%
|-18,3%
|7,4%
|GBPHUF
|434,8450
|-0,1%
|-0,4%
|-2,7%
|-1,3%
|-9,8%
|6,2%
|EURUSD
|1,1885
|0,2%
|0,8%
|1,7%
|1,2%
|14,6%
|-1,9%
|USDJPY
|153,6250
|0,0%
|-2,0%
|-2,8%
|-2,0%
|-0,5%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3655
|0,2%
|0,9%
|1,3%
|1,5%
|9,8%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 207
|-1,3%
|5,4%
|-27,4%
|-25,4%
|-32,4%
|39,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-2,1%
|-2,5%
|-2,3%
|-1,8%
|-11,7%
|246,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|-0,7%
|-2,4%
|-2,3%
|-4,4%
|11,5%
|-692,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|-0,3%
|1,2%
|-1,0%
|-3,6%
|-3,4%
|179,3%
