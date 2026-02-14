Egy világ, egy platform – miért akar egy AI-asszisztens mindent tudni rólunk?

Az AI-verseny nem csak a látványos funkciókról szól, arról, hogy segítse a pizzarendelést és a nyaralás megszervezését, hanem arról is, hogy ki tud rendet tenni a szétszórt adatok között, és valódi összefüggéseket teremteni. A jövő azoké a cégeké, amelyek közös nyelvre hangolják rendszereiket, az AI pedig nem a cél, hanem egy eszköz: okos, láthatatlan segítség a döntések mögött - írja a Portfolio-nak eljuttatott véleménycikkében Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

A technológia sosem volt ennyire személyes. Mindenki zsebében ott lapul a saját kis digitális segítője, amely már nemcsak naptárt kezel vagy zenét indít, hanem válaszol, értelmez, javasol – és sokszor jobban ismer minket, mint mi magunkat.

A mesterséges intelligencia-asszisztensek korát éljük, és a verseny már nem arról szól, ki tud jobb keresőt, gyorsabb alkalmazást vagy csinosabb felületet építeni. Hanem arról, ki tud a legteljesebb képet adni rólunk.

A cél világos: minden nagy technológiai szereplő arra törekszik, hogy a felhasználó életében ő legyen „AZ asszisztens”. Ugyanaz a hang, ugyanaz a motor segítse a pizzarendelést, a vízóra-átírást, a nyaralás megszervezését… és a vállalati jelentés elkészítését is.

A „copilotok” harca valójában nem is a mesterséges intelligenciáról szól, hanem az adatokról:

kihez, milyen formában és milyen kontextusban kerül az információ, és mihez tud kezdeni vele.

Ha mindez ismerősnek tűnik, az nem véletlen. Ugyanaz a logika működik, mint amikor az ember egy IKEA-konyhát választ. Ott sem azért döntünk a komplett rendszer mellett, mert máshol ne lenne ilyen vagy olyan színű bútorlap. Hanem mert minden passzol mindenhez. Nem kell méregetni, toldozni-foldozni – a koncepció egészében működik. Az adatvilágban ugyanez a komfortérzet a cél: amikor minden a helyén van, amikor az információk nem szétszórtan hevernek, hanem egymásra épülnek.

Csakhogy az üzleti világban ez sokkal bonyolultabb. Egy vállalat soha nem „tiszta lappal” indul: évek, sőt évtizedek alatt felhalmozott rendszerekkel, régi adatbázisokkal, különböző forrásokból származó információkkal dolgozik. A modern vállalati platformok épp ezért nem azt ígérik, hogy mindent egy kézbe vesznek, hanem azt, hogy képesek rendet tenni a már meglévő káoszban. Az egység nem azt jelenti, hogy minden adat egy helyre kerül – hanem azt, hogy a különböző helyeken tárolt információk végre értelmezhető nyelvet beszélnek egymással.

Ez a felismerés lassan új iparági normává válik. Az adatokból nem a mennyiségük miatt lesz érték, hanem a közöttük lévő kapcsolatok miatt. A mesterséges intelligencia nem varázspálca: ha az adatok rendezetlenek, töredezettek vagy ellentmondásosak, az AI legfeljebb gyorsabban téved. Az igazi áttörést az jelenti, ha a vállalat képes egységesen, átláthatóan kezelni a működését leíró információkat – akár a saját rendszereiben, akár külső forrásokból.

Ezért beszél ma mindenki a platformokról. Az egységes keretek, a közös adatnyelv, a standard folyamatok nem korlátoznak, hanem felszabadítanak. Ha egy vállalat működésének minél nagyobb része egy közös struktúrában zajlik, akkor az adatkezelés nem különálló feladat lesz, hanem természetes alap. És ez az a pont, ahol a mesterséges intelligencia valóban életre kel: nem kiegészítő funkcióként, hanem a mindennapi döntések láthatatlan motorjaként.

A jövőben azok a cégek lesznek sikeresek, amelyek nem pusztán gyűjtik az adatokat, hanem meg is értik őket.

Akik felismerik, hogy a digitalizáció nem arról szól, hogy több rendszert működtessünk, hanem arról, hogy a meglévő rendszerek közös nyelvet találjanak. A platformosodás valójában egy újfajta gazdasági gondolkodás: kevesebb időt tölteni az adatkereséssel, és többet az értelmezéssel.

Ebben a folyamatban a mesterséges intelligencia nem a cél, hanem az eszköz. Egy jó AI-rendszer nem azért lesz hasznos, mert mindent tud, hanem mert ott és akkor segít, amikor szükség van rá – és pontosan azt az információt hívja elő, amely releváns. De ehhez előbb az adatokat kell rendbe tenni. Egy rosszul szervezett adatbázisra épített AI olyan, mint egy könyvtár, ahol a polcokat soha nem címkézték fel: bármit meg lehet próbálni megtalálni, csak éppen időben sosem sikerül.

A „suite-first” szemlélet ezért nem dogma, hanem józan belátás. Aki egységesebb adatvilágban dolgozik, az kevesebb hibával, gyorsabban, olcsóbban működik – és az AI bevezetése sem lesz végtelen projekt, hanem természetes következő lépés. Ez a racionalitás hajtja a világ legnagyobb vállalatait is, amikor új platformokba, felhőalapú adatstruktúrákba fektetnek. Nem azért, mert egyetlen szereplőben bíznak, hanem mert rájöttek: az egység nem a kontrollról, hanem a konzisztenciáról szól.

A végső kérdés tehát nem az, hogy „jó-e, ha minden egy kézben van”, hanem az, hogy mennyit ér az a világ, ahol végre minden összefügg. Ahol a külön rendszerek nem versenyeznek egymással, hanem kiegészítik egymást. Ahol a mesterséges intelligencia nem újabb réteg a bonyolultság tetején, hanem az egyszerűsítés és a mélyebb megértés záloga.

