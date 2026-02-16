Egyre nagyobb a pusztítás a magyar tőzsdén

Tovább esik a 4iG árfolyama, már 11,5 százalékos mínuszban van ma a papír, tavaly októbere óta nem látott szinten.

A forgalom is jelentős, eddig 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények a budapesti tőzsdén, amivel a harmadik legnagyobb forgalmú papír a hazai parketten az OTP és a Mol után.

Egyébként az egész magyar piac eladói nyomás alá került, a BUX 1 százalék feletti mínuszban áll.

A Rába, amelyben a 4iG januárban többségi részesedést szerzett, és amelynek komoly szerepet szán épülő védelmi üzletágában, szintén esik, 9,8 százalékos csökkenésnél tart a részvény.