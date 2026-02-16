  • Megjelenítés
Különleges naperőművet helyeztek üzembe Olaszországban - Egy helyen termelnek élelmiszert és áramot
Különleges naperőművet helyeztek üzembe Olaszországban - Egy helyen termelnek élelmiszert és áramot

A svájci központú MET Csoport üzembe helyezte legújabb naperőművét az olaszországi Caltignagában, amely az új trendekre reagálva a mezőgazdasági igényeket is figyelmbe veszi.

A vállalatcsoport legújabb agrovoltaikus naperőművének (Agri-PV) beépített kapacitása 10 MWp, az éves termelése pedig várhatóan 15 GWh, amely évente körülbelül hatezer olasz háztartás villamosenergia-ellátásához elegendő - olvasható közleményükben. A naperőmű építése 2024 júliusában kezdődött, és a munka során mintegy 15 ezer napelempanelt telepítettek. A teljeskörű kivitelezési (EPC) feladatokat a CMC Europe Italy SRL végezte.

A két napaelempark által termelt villamosenergia értékesítése különböző formákban, vállalati PPA-szerződéseken, a GSE-n és a MET Energia Italián keresztül történik.

A MET Csoport Megújuló Eszközök Divíziója aktívan befektet nap-, szél- és akkumulátoros energiatárolási (BESS) projektekbe, jelenleg 445 MW működő kapacitással Európa-szerte. Olaszországban jelentős megújuló projektportfólió áll fejlesztés alatt.

A caltignagai és a Ferrera Erbognone-i naperőművek

úgy termelnek megújuló energiát, hogy közben lehetővé teszik a földterület fenntartható mezőgazdasági hasznosítását

– gazdasági és környezeti előnyöket biztosítva ezzel a helyi közösségeknek. A két erőmű tulajdonosa a Keppel MET Renewables (KMR), a szingapúri Keppel Infrastructure és a MET Csoport 50–50 százalékos vegyesvállalata.

A caltignagai naperőmű üzembe helyezése fontos mérföldkő az olaszországi jelenlétünk megerősítésében, és kulcsfontosságú lépés a nyugat-európai növekedési stratégiánkban. Célunk, hogy meghatározó szereplővé váljunk az európai megújulóenergia-iparágban, és jelentős mértékben hozzájáruljunk az energiaátmenet sikeréhez

- mondta Clive Turton, a MET Csoport Megújuló Eszközök Divíziójának ügyvezető elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

