Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?

Masszív eséssel indítja a hétfői kereskedést a 4iG árfolyama ma reggel, átlag feletti forgalommal. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, az esés mögött részben a profitrealizálás állhat a tavalyi szárnyalást követően, összeszedtük, hogy mi okozhatja a lejtmenetet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.