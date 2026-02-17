Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés

A lap birtokába jutott tervezet értelmében az állami vásárlási támogatással érintett, vagy közbeszerzés útján beszerzett új elektromos, hibrid és üzemanyagcellás járműveket

az Európai Unióban kellene összeszerelni.

Előírás lenne továbbá, hogy az alkatrészek legalább 70 százalékának – az akkumulátort nem számítva, értékalapon kalkulálva – uniós eredetűnek kell lennie. Ezenfelül az akkumulátorok több kulcsfontosságú komponensének is az EU-ból kellene származnia.

Az úgynevezett ipari gyorsítási törvény (Industrial Accelerator Act) az építőiparra is kiterjed. A javaslat szerint az alumíniumtermékek legalább 25 százalékának, míg az ajtó- és ablakgyártáshoz használt műanyagok legalább 30 százalékának uniós eredetűnek kell lennie. Ez lenne a feltétele annak, hogy az adott termékek állami támogatásban részesülhessenek, vagy szerepelhessenek a közbeszerzési eljárásokban.

A jogszabálycsomag a 2600 milliárd eurós uniós feldolgozóipar megmentését célzó átfogó intézkedéssorozat része. Az európai ipart egyszerre sújtja az olcsó kínai konkurencia, a magas energiaárak, valamint a szigorú klímavédelmi előírások betartásának költsége. Ezek a tényezők már eddig is gyárbezárásokhoz és tömeges elbocsátásokhoz vezettek.

Iparági szakértők szerint az akkumulátorokra vonatkozó származási követelmények teljesítése komoly kihívást jelenthet, mivel az elektromosautó-ipar az akkumulátortechnológia és a nyersanyagok tekintetében is erősen függ Kínától.

A tervezetben a 70 százalékos küszöbérték még szögletes zárójelben szerepel, ami arra utal, hogy a végleges szám még vita tárgyát képezi.

A készülő jogszabály körül intenzív lobbitevékenység zajlik. A tiszta technológiák (például a megújuló energia és az akkumulátorgyártás) képviselői, valamint a beszállítók támogatják a helyi gyártási arányra vonatkozó előírásokat. Az autógyártók véleménye azonban megoszlik: a BMW a felesleges költségekre és a megnövekedő bürokráciára figyelmeztet, míg a Volkswagen és a Stellantis egy "Made in Europe" típusú ösztönzőrendszer mellett foglalt állást. Más gyártók azt szorgalmazzák, hogy a helyi tartalomra vonatkozó követelményeket terjesszék ki az EU-n kívüli gyártóközpontokra – például Törökországra és az Egyesült Királyságra –, valamint a kiemelt kereskedelmi partnerekre, mint Japán.

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ