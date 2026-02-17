Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt

Az Európai Bizottság január 26-án vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a Grok terjeszt-e illegális tartalmakat, például manipulált szexuális képeket az Európai Unióban. Az eljárás során azt is ellenőrzik, hogy az X a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) előírásainak megfelelően értékelte és kezelte-e a kockázatokat. Február 17-én az ír adatvédelmi hatóság is vizsgálódni kezdett a Grok adatkezelési gyakorlata, valamint a kiskorúakat érintő ártalmas tartalmak generálásának lehetősége miatt. A párizsi ügyészség kiberbűnözési egysége február 3-án házkutatást tartott az X franciaországi irodájában. A hatóság arra kötelezte Elon Muskot, hogy áprilisban tegyen vallomást az algoritmikus elfogultság, a gyermekpornográf jellegű felvételek terjesztése és a képmáshoz fűződő jogok deepfake technológiával történő megsértése ügyében. A brit médiahatóság, az Ofcom az ottani online biztonsági törvény (Online Safety Act) alapján indított eljárást.
Ázsiában is széles körű fellépés kezdődött. India január 2-án hivatalos felszólítást küldött az X-nek az obszcén tartalmak eltávolítására, amelyre 72 órás határidőt szabott. Indonézia szigorú pornográfiaellenes törvényeire hivatkozva teljesen blokkolta a Grok elérését. Malajzia és a Fülöp-szigetek csak azt követően állította vissza a hozzáférést, hogy az xAI további biztonsági intézkedéseket vezetett be, és vállalta a képmanipulációs eszközök eltávolítását. Japán szintén vizsgálódik: a szigetország hatóságai jelezték, hogy minden lehetséges eszközt bevetnek a jogsértő képek generálásának megakadályozására.
Az amerikai kontinensen Kalifornia kormányzója és főügyésze január 14-én követelt magyarázatot az xAI-tól a beleegyezés nélküli szexuális képek terjedése miatt. A kanadai adatvédelmi hatóság kiterjesztette az X ellen már folyó eljárását, Brazília pedig 30 napos határidőt szabott a vállalatnak a hamis szexuális tartalmak terjedésének megakadályozására. Az ausztrál online biztonsági hivatal, az eSafety szintén vizsgálja a Grok által generált, szexuális jellegű deepfake képeket.
Válaszul a nyomásra az xAI január 14-én közölte:
korlátozta a Grok képszerkesztési funkcióit.
Emellett azokban a joghatóságokban, ahol ez törvénybe ütközik, letiltotta, hogy a felhasználók meztelen személyeket ábrázoló képeket generáljanak. A vállalat ezt megelőzően már kizárólag a fizető előfizetők számára tette elérhetővé a képgenerálási és -szerkesztési funkciókat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
