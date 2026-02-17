Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt

Világszerte egyre több kormány és szabályozó hatóság lép fel az Elon Musk xAI vállalatához tartozó Grok chatbot által generált szexuális tartalmú anyagok ellen. Január óta vizsgálatok, tiltások és szigorú követelések sora indult el, miután kiderült: a mesterséges intelligencia képes beleegyezés nélküli, szexuális jellegű deepfake képeket – köztük kiskorúakat ábrázoló felvételeket – előállítani.

Az Európai Bizottság január 26-án vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a Grok terjeszt-e illegális tartalmakat, például manipulált szexuális képeket az Európai Unióban. Az eljárás során azt is ellenőrzik, hogy az X a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) előírásainak megfelelően értékelte és kezelte-e a kockázatokat. Február 17-én az ír adatvédelmi hatóság is vizsgálódni kezdett a Grok adatkezelési gyakorlata, valamint a kiskorúakat érintő ártalmas tartalmak generálásának lehetősége miatt. A párizsi ügyészség kiberbűnözési egysége február 3-án házkutatást tartott az X franciaországi irodájában. A hatóság arra kötelezte Elon Muskot, hogy áprilisban tegyen vallomást az algoritmikus elfogultság, a gyermekpornográf jellegű felvételek terjesztése és a képmáshoz fűződő jogok deepfake technológiával történő megsértése ügyében. A brit médiahatóság, az Ofcom az ottani online biztonsági törvény (Online Safety Act) alapján indított eljárást.

Ázsiában is széles körű fellépés kezdődött. India január 2-án hivatalos felszólítást küldött az X-nek az obszcén tartalmak eltávolítására, amelyre 72 órás határidőt szabott. Indonézia szigorú pornográfiaellenes törvényeire hivatkozva teljesen blokkolta a Grok elérését. Malajzia és a Fülöp-szigetek csak azt követően állította vissza a hozzáférést, hogy az xAI további biztonsági intézkedéseket vezetett be, és vállalta a képmanipulációs eszközök eltávolítását. Japán szintén vizsgálódik: a szigetország hatóságai jelezték, hogy minden lehetséges eszközt bevetnek a jogsértő képek generálásának megakadályozására.

Az amerikai kontinensen Kalifornia kormányzója és főügyésze január 14-én követelt magyarázatot az xAI-tól a beleegyezés nélküli szexuális képek terjedése miatt. A kanadai adatvédelmi hatóság kiterjesztette az X ellen már folyó eljárását, Brazília pedig 30 napos határidőt szabott a vállalatnak a hamis szexuális tartalmak terjedésének megakadályozására. Az ausztrál online biztonsági hivatal, az eSafety szintén vizsgálja a Grok által generált, szexuális jellegű deepfake képeket.

Válaszul a nyomásra az xAI január 14-én közölte:

korlátozta a Grok képszerkesztési funkcióit.

Emellett azokban a joghatóságokban, ahol ez törvénybe ütközik, letiltotta, hogy a felhasználók meztelen személyeket ábrázoló képeket generáljanak. A vállalat ezt megelőzően már kizárólag a fizető előfizetők számára tette elérhetővé a képgenerálási és -szerkesztési funkciókat.

