Gigantikus összeget fizethet a gyógyszeróriás a rákkeltő vegyszer miatt

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A német vegy- és gyógyszeripari óriásvállalat tervei szerint a csomag két részből áll. Az egyik eleme egy 7,5 milliárd dolláros csoportos peres egyezség, amelyet a Missouri állam bíróságán benyújtott ügyeken keresztül bonyolítanának le. Ez nemcsak a már folyamatban lévő, hanem a következő húsz évben esetlegesen felmerülő Roundup-pereket is rendezné.

Emellett a Bayer 3 milliárd dollár értékben egyezne meg azokban a már zajló amerikai perekben, amelyekben egykori felhasználók a gyomirtó szert teszik felelőssé non-Hodgkin-limfómájuk kialakulásáért.

A hír hatására a Bayer részvényei a frankfurti tőzsdén 2023 óta nem látott magasságot értek el, és a napot

5,6 százalékos pluszban zárta az árfolyam.

A Roundup-perek a Monsanto 2018-as felvásárlása óta nyomasztják a vállalatot, az akvizícióval ugyanis megörökölte a gyomirtóval kapcsolatos jogi eljárásokat is. A Bayer eddig már több mint 10 milliárd dollárt fizetett ki ítéletek és egyezségek nyomán a glifozát hatóanyagú készítmény miatt.

A cég jelenleg mintegy 67 ezer felperes követelésével áll szemben, akik a glifozátnak való hosszú távú kitettséget okolják megbetegedésükért. A vállalat ugyanakkor továbbra is biztonságosnak tartja a szert, és az amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) azon megállapítására hivatkozik, amely szerint a glifozát nem rákkeltő.

A lépés előzménye, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság a múlt hónapban befogadta a Bayer fellebbezését egy 2023-as missouri esküdtszéki ítélet ellen. A vállalat azzal érvel, hogy a szövetségi szabályozás elsőbbsége miatt egyes kártérítési igények nem érvényesíthetők a tagállami bíróságokon.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ