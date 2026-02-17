Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

A szegedi elektromosautó-gyár kivitelezése során történt tragédiát a fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. is megerősítette.

Az információk szerint a szerencsétlenség

daruzási és rakodási munkálatok közben következett be.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, az újraélesztés sikertelen volt.

A kivitelező AE Industry Hungary Kft. elmondása szerint ők és alvállalkozóik is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. A cég hangsúlyozta: "minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett".

Az AE Industry Hungary Kft. korábban a debreceni BMW-gyár építésén is dolgozott. Az év elején egy vásárhelyi cég jogi útra terelte a velük kapcsolatos vitáját, a kínai hátterű fővállalkozó ugyanis műszaki indokokra hivatkozva utólag akarta csökkenteni a megrendelt állványzat árát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images