  • Megjelenítés
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén
Üzlet

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

Portfolio
Életét vesztette egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén szombaton, a rendőrség büntetőeljárást indított halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt - írja a Telex.

A szegedi elektromosautó-gyár kivitelezése során történt tragédiát a fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. is megerősítette.

Az információk szerint a szerencsétlenség

daruzási és rakodási munkálatok közben következett be.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, az újraélesztés sikertelen volt.

Még több Üzlet

Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól

Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege

Fordulat az amerikai tőzsdén

A kivitelező AE Industry Hungary Kft. elmondása szerint ők és alvállalkozóik is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. A cég hangsúlyozta: "minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett".

Az AE Industry Hungary Kft. korábban a debreceni BMW-gyár építésén is dolgozott. Az év elején egy vásárhelyi cég jogi útra terelte a velük kapcsolatos vitáját, a kínai hátterű fővállalkozó ugyanis műszaki indokokra hivatkozva utólag akarta csökkenteni a megrendelt állványzat árát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Fordulat az amerikai tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility