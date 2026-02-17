Három titkos eszközt fejleszt az Apple: jön a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüveg, medál és fülhallgató

Mindhárom eszköz a Siri digitális asszisztensre épül, amely vizuális kontextus alapján hajtana végre műveleteket, vagyis a kamera képét felhasználva értelmezné a felhasználó környezetét. A készülékek az iPhone-hoz kapcsolódva működnének. A medál és az AirPods egyszerűbb, alacsonyabb felbontású kamerával rendelkezne, míg a szemüveg csúcskategóriás megoldásokat kapna.
Az N50 kódnevű okosszemüveg fejlesztése az utóbbi hónapokban jelentősen haladt előre. A prototípusokat már szélesebb körben tesztelik a hardvermérnöki részlegen belül. Az Apple a gyártás megkezdését legkorábban decemberre tervezi, a piaci megjelenés pedig 2027-re várható. A szemüveg – a Meta Ray-Ban modelljéhez hasonlóan – nem tartalmaz kijelzőt, kizárólag hangszórókra, mikrofonokra és kamerákra támaszkodik. Az eszköz két kamerát kap: egyet a nagy felbontású képrögzítéshez, egy másikat pedig a Vision Pro-ból ismert gépi látás technológiához. Utóbbi a környezet értelmezését és a távolságmérést segíti.
A szemüveg egész napos mesterségesintelligencia-társként funkcionálna.
A felhasználó ránézhet egy tárgyra, és megkérdezheti, mi az, vagy információt kérhet egy étel összetevőiről. Sőt, akár egy rendezvényplakát szövegét is közvetlenül a naptárába mentheti. A navigáció során a Siri valós tereptárgyakra hivatkozva adhatna útbaigazítást az általános iránymutatások helyett.
A medál iPhone-kiegészítőként működne, nem pedig önálló termékként. Az AirTag méretű eszköz lényegében folyamatosan aktív kameraként és mikrofonként szolgálna a telefon számára. Feldolgozási kapacitását tekintve inkább az AirPodshoz áll közel, mint az Apple Watch-hoz. A készülék fejlesztése még korai fázisban tart, így akár el is vethetik az ötletet, ha azonban zöld utat kap, legkorábban jövőre jelenhet meg.
A kamerás AirPods fejlesztése a legelőrehaladottabb, így ez az eszköz akár még idén piacra kerülhet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
