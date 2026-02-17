Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nyomás alatt a fémek
Az arany árfolyama 2,8 százalékos mínuszban van kedd délután.
Az ezüst eközben már 5,6 százalékkal került lejjebb.
Fordul a 4iG
Az elmúlt napokban komoly nyomás alá kerültek a 4iG részvényei, és a nap legnagyobb részében ma is folytatódott az esés, délutánra viszont megjött a fordulat.
Miközben délelőtt még több mint 9 százalékos mínuszban is járt a papír, mostanra az árfolyam 2,2 százalékos pluszban került.
A fordulat részben annak köszönhető, hogy Jászai Gellért megszólalt az eséstről, nyugtatva a befektetőket.
Kinyitott Amerika
Vegyes elmozdulásokkal indul a kereskedés az USA-ban, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos mínuszban kezdett. Az elmúlt hetekhez hasonló mintázat olvasható ki a részvényindexek mozgásából, a tech szektor alulteljesít, miután a befektetők aggódnak az AI diszruptív hatása miatt, amely már több szektorban okozott komolyabb eladási hullámot. Eközben a Dow relatív erőt mutat, ami arra utal, hogy a befektetők inkább a tech szektoron kívül keresnek lehetőségeket.
Oldalazás Európában, javul a hangulat a magyar piacon
Délutánra elfogyott a tőzsdék lendülete, most ismét iránykeresés látszik a piacokon. A DAX és a CAC 0,1 százalékos mínuszban van, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Eközben a magyar tőzsde elkezdte ledolgozni az esést, a BUX már csak 0,5 százalékos mínuszban van. A blue chipeknél a Mol esése mérséklődött, az olajpapír 2,3 százalékos mínuszban van, míg az OTP és a Richter fordult, előbbi már 0,1 százalékos pluszban van, utóbbi pedig 0,3 százalékot emelkedett.
A midcapek közül a 4iG és a Rába továbbra is esik, 6,5, illetve 4,8 százalékkal.
Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Napok óta meredeken esik a 4iG árfolyama, megkérdeztük a cégcsoport elnök-vezérigazgatóját, Jászai Gellértet egy villáminterjúban arról, hogy mi állhat az esés mögött.
Váratlan fordulat médiaháborúban: az utolsó pillanatban futott be egy még magasabb ajánlat
A Warner Bros. Discovery (WBD) hétnapos felmentést kapott a Netflixtől a közöttük fennálló fúziós megállapodás bizonyos kötelezettségei alól. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a társaság újrakezdhesse a tárgyalásokat a Paramount Skydance-szel (PSKY), amelynek felvásárlási ajánlatát a WBD továbbra is hiányosnak ítéli meg - írta a Cnbc.
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Kedd reggelre tovább csökkent az irányadó európai nagykereskedelmi gázár az enyhébb időjárást valószínűsítő előrejelzések hatására.
Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS
A UBS Wealth Management semlegesre rontotta az amerikai technológiai részvényekre vonatkozó ajánlását. Ez ritka lépésnek számít, tekintve, hogy a szektor az elmúlt négy évtized kétharmadában felülteljesítő volt. A svájci vagyonkezelő indoklása szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések kockázat/hozam profilja egyre kedvezőtlenebbé válik - számolt be a MarketWatch.
Kis felpattanás
Enyhe emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék a nyitástól távolodva. DAX és a CAC 0,2 százalékos pluszban van, míg a FTSE 100 0,5 százalékot emelkedett. Az olasz és a spanyol tőzsde is rákapcsolt, előbbi 0,6 százalékos, utóbbi pedig 0,7 százalékos pluszban van.
Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal
A Bank of America legfrissebb, februári alapkezelői felmérése szerint a globális befektetők egyre inkább tartanak attól, hogy a vállalatok túl agresszíven költekeznek. Bár a piaci hangulat továbbra is rendkívül optimista, a további árfolyam-emelkedés tere egyre szűkül.
Csúnyán megütötték a Mol részvényeit – Mi áll a háttérben?
Erőteljes mínuszban kezdte a keddi kereskedést a Mol árfolyama, ráadásul az átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. A társasággal kapcsolatban több olyan bejelentés is érkezett, amely indokolhatja a mozgást, de a mostani korrekció hátterében az elmúlt hetek jelentős ralijában felhalmozott nyereségek realizálása is áll. Összegyűjtöttük, milyen tényezők húzódhatnak meg a hirtelen lejtmenet mögött.
Röpködnek a mínuszok a magyar tőzsdén
Több nagyobb mínuszt is látni ma reggel a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít alul 3,6 százalékos eséssel, de az OTP és a Richter is mínuszban van. A BUX 1,4 százalékot esett.
A midcapeknél ma is a 4iG-Rába páros esik jelentősen, előbbi 7,9 százalékot, utóbbi pedig 7,2 százalékos veszített értékéből.
Óvatos mozgások Európában
Vegyesek az elmozdulások az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékk került feljebb. Az olasz tőzsde stagnál, a spanyol piac enyhe emelkedésben van.
Nincs megállás, folytatódik az esés a magyar tőzsdén
Tegnap jelentős korrekciót és profitrealizálást lehetett látni a magyar tőzsdén, és egyelőre a mai nap is ennek jegyében indul.
Új AI-modellt dobott piacra az Alibaba
Az Alibaba bemutatta legújabb mesterségesintelligencia-modellcsaládját, a Qwen3.5-öt. A bejelentés az egyre élesebb kínai AI-verseny közepette történt, miután az elmúlt héten több rivális cég is friss modellekkel állt elő - jelentette a Cnbc.
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés
Az Európai Bizottság új jogszabálytervezete alapján az állami támogatásra jogosult elektromosautó-gyártóknak a jövőben legalább 70 százalékban uniós alkatrészeket kellene felhasználniuk. Hasonló, a helyi gyártás arányát növelő előírásokat vezetnének be az építőiparban is, azzal a céllal, hogy megvédjék az európai ipart a kínai versenytől - tudósított a Financial Times.
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Az arany árfolyama kedden tovább csökkent, mivel enyhültek az Iránnal és Oroszországgal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, miközben az erősödő dollár is nyomást gyakorolt a nemesfém jegyzésére. A befektetők most leginkább a Fed januári ülésének jegyzőkönyvére várnak, amelyet a hét második felében publikálnak.
Iránykereséssel nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak az elnökök napja miatt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Holdújév miatt számos piac, köztük a kínai, a hongkongi, a szingapúri, a tajvani, és a dél-koreai is be van zárva.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,53 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős indexek stagnálnak, miután az S&P 500 az elmúlt két hetet eséssel zárta.
Mi várható makro fronton?
Ma jön a német inflációs adat, de mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, ezért várhatóan nem rengeti majd meg a piacokat. A délelőtt érkező ZEW hangulatindextől sem várunk nagy kilengéseket, míg a nap második felében a tengerentúlon munkaerőpiaci adat jön, amit ki lehet emelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 8,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 500,93
|0,0%
|-1,3%
|0,3%
|3,0%
|11,1%
|57,0%
|S&P 500
|6 836,17
|0,0%
|-1,8%
|-1,5%
|-0,1%
|11,8%
|73,8%
|Nasdaq
|24 732,73
|0,0%
|-2,1%
|-3,1%
|-2,0%
|11,8%
|79,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 806,41
|-0,2%
|0,8%
|5,3%
|12,8%
|45,1%
|86,4%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,5%
|-1,2%
|-0,5%
|4,2%
|18,1%
|-13,1%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,2%
|-1,5%
|0,7%
|18,3%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 800,91
|-0,5%
|-0,9%
|-2,0%
|1,3%
|10,2%
|76,3%
|CAC
|8 316,5
|0,1%
|-0,1%
|0,7%
|2,0%
|1,7%
|43,7%
|FTSE
|10 473,69
|0,3%
|0,8%
|2,3%
|5,5%
|19,9%
|55,2%
|FTSE MIB
|45 419,2
|0,0%
|-3,0%
|-0,8%
|1,1%
|19,6%
|93,8%
|IBEX
|17 848
|1,0%
|-1,9%
|0,8%
|3,1%
|37,8%
|118,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 389,5
|-2,0%
|-4,2%
|1,7%
|12,0%
|42,1%
|176,8%
|ATX
|5 671,1
|0,9%
|-1,4%
|3,7%
|6,5%
|38,9%
|87,6%
|PX
|2 650,25
|0,3%
|-4,4%
|-3,9%
|-1,3%
|34,3%
|147,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 800
|-1,6%
|-4,0%
|0,8%
|10,5%
|58,4%
|185,3%
|Mol
|3 598
|-3,4%
|-7,2%
|1,9%
|22,4%
|22,0%
|57,1%
|Richter
|11 620
|-0,7%
|-0,4%
|11,0%
|17,8%
|8,1%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 952
|-0,9%
|-1,7%
|1,7%
|8,9%
|37,3%
|378,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,05
|0,0%
|-2,3%
|6,1%
|10,1%
|-11,3%
|5,0%
|Brent
|67,75
|0,0%
|-1,9%
|5,6%
|11,3%
|-9,7%
|6,7%
|Arany
|4 979,41
|-0,4%
|-1,7%
|8,4%
|15,1%
|71,7%
|175,0%
|Devizák
|EURHUF
|377,8500
|-0,4%
|0,4%
|-1,9%
|-1,6%
|-5,8%
|5,3%
|USDHUF
|318,7397
|-0,4%
|0,8%
|-4,1%
|-2,5%
|-16,5%
|7,7%
|GBPHUF
|434,3350
|-0,4%
|0,3%
|-2,3%
|-1,4%
|-10,0%
|5,4%
|EURUSD
|1,1855
|0,0%
|-0,5%
|2,2%
|0,9%
|12,8%
|-2,2%
|USDJPY
|153,1300
|0,0%
|-1,7%
|-3,1%
|-2,3%
|0,7%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3633
|0,1%
|-0,3%
|1,9%
|1,4%
|8,0%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 867
|0,1%
|-1,8%
|-27,9%
|-22,4%
|-29,4%
|40,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|0,0%
|-3,7%
|-4,4%
|-2,9%
|-9,8%
|215,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|0,0%
|-3,0%
|-3,0%
|-5,1%
|13,2%
|-805,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,52
|-1,7%
|-1,2%
|-4,5%
|-5,1%
|-3,7%
|166,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
