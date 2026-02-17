Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Az elmúlt napokban komoly nyomás alá kerültek a 4iG részvényei, és a nap legnagyobb részében ma is folytatódott az esés, délutánra viszont megjött a fordulat.

Miközben délelőtt még több mint 9 százalékos mínuszban is járt a papír, mostanra az árfolyam 2,2 százalékos pluszban került.

A fordulat részben annak köszönhető, hogy Jászai Gellért megszólalt az eséstről, nyugtatva a befektetőket.