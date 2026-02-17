Kész, vége, ennyi: megszűnik a Facebook Messenger.com

A Messenger.com 2026. április 15. után már nem lesz elérhető - írja a Messenger.com weboldalon a Facebookot is fejlesztő Meta.

Megszűnik a népszerű Facebook Messenger, amjd később csak Messenger névre keresztel csevegőalkalmazás webes verziója, a Messenger.com. Az oldalra belépőket a fejlesztő Meta egy rendszerüzenettel tájékoztatja, mely szerint

A Messenger.com 2026. április 15. után már nem lesz elérhető.

Azt is megjegyzik, hogy természetesen csak a webes verziónak inthetünk könnyes búcsút, hiszen a felhasználók a beszélgetéseiket a mobilalkalmazásban vagy a Facebookon tudják folytatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images