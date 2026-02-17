Lefordult Amerika, nyomás alatt a szoftvercégek

Kis mínuszba fordultak le az amerikai tőzsdék, különösen a szoftvergyártók részvényei esnek ma, aminek eredményeként az irányadó amerikai indexek közül a Nasdaq mutatja a legnagyobb 0,2 százalékos esést.

A nagy szoftvercégek közül a Salesforce 2,7 százalékot, míg az Oracle 3,7 százalékot esett, de az AutoDesk is 2,6 százalékkal került lejjebb.