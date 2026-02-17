  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap sem kell árváltozásra számítani a benzinkutakon - írja a holtankoljak.

Stabilak a hazai üzemanyagárak, szerdától nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára sem.

2026.02.17-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 564 Ft/liter 
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
