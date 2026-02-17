Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért

Napok óta meredeken esik a 4iG árfolyama, megkérdeztük a cégcsoport elnök-vezérigazgatóját, Jászai Gellértet egy villáminterjúban arról, hogy mi állhat az esés mögött.

Tovább esik a 4iG árfolyama, közel 8 százalékos mínuszban áll ma, az átlagosnál jóval magasabb, 1,4 milliárd forintos forgalom mellett a koradélutáni órákig. A lejtmenet már hónapok óta tart, a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékot veszített értékéből a részvény.

Friss hír nem érkezett a 4iG-vel kapcsolatban, megkérdeztük Jászai Gellértet, hogy véleménye szerint mi állhat a részvények mélyrepülése mögött:

Ma is nagy forgalommal adják a 4iG részvényeit, az árfolyam már egyébként is csökkenő trendben volt november óta, de az elmúlt két napon begyorsult az esés. Friss negatív hírek nem voltak a cég háza táján. A nyilvánvaló dolgok mellett, mint a profitrealizálás, mi állhat a lejtmenet mögött?

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi trend túlmutat a profitrealizáláson. Vélhetően a befektetők egy része aggódik a közeljövő eseményei miatt, véleményem szerint alaptalanul. Mi sem nemzetközi szintéren, sem pedig itthon nem látunk olyan tényezőt, amelyik érdemben negatívan befolyásolná a 4iG jövőbeni kilátásait és ezáltal részvényeinek értékét. Ezzel szemben a cégcsoport teljesítménye, nemzetközi partnerségei, projektjei és tranzakciói, önmagukért beszélnek majd.

Felröppentek pici pletykák, miszerint az EU jogállamisági feltételekhez kötné az uniós védelmi programból igényelhető hitelt, amit a magyar kormány lehívna. Mi viszont úgy tudjuk, hogy még februárban meglehet a magyar SAFE-terv jóváhagyása. Mit tud erről a 4iG?

A magyar kormány vezetői – közöttük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter – korábban több fórumon is egyértelműen hangsúlyozták, hogy a SAFE csupán egy hitellehetőség, amely semmilyen módon nem befolyásolja a már meghatározott magyar védelmi és iparfejlesztési programok tartalmát vagy megvalósítását. Piaci szereplőként azt tapasztaljuk, hogy a védelmi iparág hazai, valamint nemzetközi beszerzési folyamatai is aktívak, amelyek összhangban vannak ezzel az állásponttal.

A 4iG védelmi ipari és technológiai fejlesztéseit hosszú távú stratégiai és piaci alapon, több finanszírozási és partnerségi konstrukcióra támaszkodva valósítja meg a már meglévő, és a jövőben várható megrendelés állománya alapján.

