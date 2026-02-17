  • Megjelenítés
Nincs megállás, folytatódik az esés a magyar tőzsdén
Nincs megállás, folytatódik az esés a magyar tőzsdén

Tegnap jelentős korrekciót és profitrealizálást lehetett látni a magyar tőzsdén, és egyelőre a mai nap is ennek jegyében indul.
A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,9 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 123 327 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van, az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 2,8 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és az ANY teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Opus is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
