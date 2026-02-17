Nyomás alatt a tőzsde, adják a magyar részvényeket

Több nagyobb mínuszt is látni ma reggel a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít alul 3,6 százalékos eséssel, de az OTP és a Richter is mínuszban van. A BUX 1,4 százalékot esett.

A midcapeknél ma is a 4iG-Rába páros esik jelentősen, előbbi 7,9 százalékot, utóbbi pedig 7,2 százalékos veszített értékéből.