Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdék emelkedése közepette a BUX is pluszban zárt, a blue chipek közül csak a Mol esett. A kisebb papírok közül a 4iG-nál voltak események, napközben látványos fordulatot mutatott a részvények árfolyama.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, az OTP árfolyama 1 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll. Míg a Mol árfolyama 1,7 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapeknél ma vegyes volt a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedett, 8 pedig esett. A legnagyobb mértékben az Opus árfolyama emelkedett, 3,3 százalékkal került feljebb, az PannErgy papírja viszont ma a leggyengébb volt, 2,5 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

