  • Megjelenítés
Pluszos zárás a magyar tőzsdén
Üzlet

Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Portfolio
Az európai tőzsdék emelkedése közepette a BUX is pluszban zárt, a blue chipek közül csak a Mol esett. A kisebb papírok közül a 4iG-nál voltak események, napközben látványos fordulatot mutatott a részvények árfolyama.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, az OTP árfolyama 1 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll. Míg a Mol árfolyama 1,7 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapeknél ma vegyes volt a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedett, 8 pedig esett. A legnagyobb mértékben az Opus árfolyama emelkedett, 3,3 százalékkal került feljebb, az PannErgy papírja viszont ma a leggyengébb volt, 2,5 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Még több Üzlet

Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Váratlan bejelentés: elhagyja korábbi székhelyét a világ legtitokzatosabb cége

Újabb tranzakciót zárt le a 4iG

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Meddig eshet a 4iG?

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility