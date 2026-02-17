Veszélyes anyagot találtak egy magyar város utcájában: már a hatóságok is vizsgálódnak

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésből derült ki, hogy laboratóriumi elemzés során azbesztnyomokat fedeztek fel az Oladi plató területén húzódó Síp utca burkolatában. Az információk szerint az illetékes szakhatóságok már megkapták az értesítést a vizsgálati eredményről.

A tájékoztatás alapján

a környék más utcáiban is további mintavételeket és ellenőrzéseket végeznek majd.

Fontos hangsúlyozni, hogy az elvégzett laboratóriumi teszt kizárólag az azbeszt jelenlétének kimutatására irányult, a vizsgálat a pontos koncentráció meghatározására nem terjedt ki.

A lap azt írja, hogy az ügy kapcsán megkereste az illetékes hatóságokat, valamint a mintavételt és elemzést végző laboratóriumot, a hivatalos válaszra még várnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images