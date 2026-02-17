  • Megjelenítés
Veszélyes anyagot találtak egy magyar város utcájában: már a hatóságok is vizsgálódnak
Üzlet

Veszélyes anyagot találtak egy magyar város utcájában: már a hatóságok is vizsgálódnak

Portfolio
Laboratóriumi vizsgálatok azbeszt jelenlétét igazolták a szombathelyi Oladi platón található Síp utca útburkolatában. Az eredményekről a hatóságokat már értesítették, a tervek szerint pedig a környék több utcáját is ellenőrzés alá vonják - írja a vas megyei hírportál, a VAOL.hu.
Építőipar 2026
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
Információ és jelentkezés

Egy közösségi oldalon közzétett bejegyzésből derült ki, hogy laboratóriumi elemzés során azbesztnyomokat fedeztek fel az Oladi plató területén húzódó Síp utca burkolatában. Az információk szerint az illetékes szakhatóságok már megkapták az értesítést a vizsgálati eredményről.

A tájékoztatás alapján

a környék más utcáiban is további mintavételeket és ellenőrzéseket végeznek majd.

Fontos hangsúlyozni, hogy az elvégzett laboratóriumi teszt kizárólag az azbeszt jelenlétének kimutatására irányult, a vizsgálat a pontos koncentráció meghatározására nem terjedt ki.

Még több Üzlet

Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt

Váratlan bejelentés: elhagyja korábbi székhelyét a világ legtitokzatosabb cége

Újabb tranzakciót zárt le a 4iG

A lap azt írja, hogy az ügy kapcsán megkereste az illetékes hatóságokat, valamint a mintavételt és elemzést végző laboratóriumot, a hivatalos válaszra még várnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Itt a fordulat a 4iG-nél, alaposan feltépték a papírt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility