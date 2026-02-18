  • Megjelenítés
50 milliárd dolláros ígéretet tett a Microsoft
Üzlet

Portfolio
A Microsoft szerdán bejelentette, hogy az évtized végéig 50 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokra a fejlődő és feltörekvő országokban, vagyis az úgynevezett globális Dél térségében.

2030-ig 50 milliárd dollárt költ el AI-beruházásokra a fejlődő országokban a Microsoft

- jelentették be az újdelhi mesterségesintelligencia-csúcstalálkozón. Az eseményen a globális technológiai óriásvállalatok vezetői a hét folyamán számos állami vezetővel folytatnak tárgyalásokat.

A globális Dél kifejezés azokat az alacsonyabb jövedelmű, fejlődő vagy feltörekvő gazdaságokat jelöli, amelyek többsége földrajzilag a déli féltekén helyezkedik el.

A Microsoft már tavaly bejelentett egy 17,5 milliárd dollár értékű AI-beruházást Indiában, amely a világ egyik leggyorsabban bővülő digitális piaca.

Ezzel a lépéssel a vállalat a most meghatározott 50 milliárd dolláros keretösszeg jelentős részét már el is kötelezte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance

