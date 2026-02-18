Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?

A január végén indult eljárás középpontjában egy fiatal nő áll, aki állítása szerint függővé vált a közösségi médiától és a videómegosztó alkalmazásoktól, köztük az Instagramtól és a YouTube-tól. A felperes jogi képviselői szerint a Meta, a YouTube, a TikTok és a Snap félrevezette a nyilvánosságot szolgáltatásaik biztonságosságát illetően.

Úgy vélik, a cégek tisztában voltak azzal, hogy alkalmazásaik felépítése és egyes funkciói káros hatással vannak a fiatal felhasználók mentális egészségére.

A Snap és a TikTok még a tárgyalás megkezdése előtt peren kívüli egyezséget kötött a felperessel.

A Meta tagadja a vádakat. A vállalat szóvivője közleményében úgy fogalmazott: az esküdtszék feladata eldönteni, hogy az Instagram meghatározó tényező volt-e a felperes mentális egészségügyi problémáinak kialakulásában. Bár Adam Mosseri, az Instagram vezetője múlt heti tanúvallomásában elismerte, hogy a közösségi média használata okozhat nehézségeket, a klinikai értelemben vett függőség létét vitatta. "Szerintem lehetséges, hogy valaki többet használja az Instagramot, mint amennyit jónak érez, de a 'túl sok' fogalma relatív és szubjektív" – jelentette ki Mosseri.

A Los Angeles-i eljárás mellett a Metának egy másik fajsúlyos üggyel is szembe kell néznie. Új-Mexikó államban Raúl Torrez főügyész indított pert, azt állítva, hogy a vállalat nem gondoskodott a gyermekek és fiatal felhasználók védelméről az online ragadozókkal szemben. Torrez szerint a Meta olyan veszélyes terméket hozott létre, amely lehetővé teszi a gyermekek célbavételét és kizsákmányolását mind a virtuális térben, mind a valóságban.

Nyáron újabb per indulhat a kaliforniai északi körzeti bíróságon, szintén a Meta és a YouTube ellen. A vádak itt is hasonlók: az alkalmazások olyan tervezési hibákkal rendelkeznek, amelyek hozzájárultak a fiatal felhasználók mentális egészségének romlásához.

