  • Megjelenítés
Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?
Üzlet

Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?

Portfolio
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a héten tanúvallomást tesz egy Los Angeles-i bíróságon. A szakértők az ügyet a közösségimédia-ipar „Big Tobacco”-pillanataként emlegetik, párhuzamot vonva a dohányipar ellen indított korábbi, történelmi jelentőségű perekkel - közölte a Cnbc.

A január végén indult eljárás középpontjában egy fiatal nő áll, aki állítása szerint függővé vált a közösségi médiától és a videómegosztó alkalmazásoktól, köztük az Instagramtól és a YouTube-tól. A felperes jogi képviselői szerint a Meta, a YouTube, a TikTok és a Snap félrevezette a nyilvánosságot szolgáltatásaik biztonságosságát illetően.

Úgy vélik, a cégek tisztában voltak azzal, hogy alkalmazásaik felépítése és egyes funkciói káros hatással vannak a fiatal felhasználók mentális egészségére.

A Snap és a TikTok még a tárgyalás megkezdése előtt peren kívüli egyezséget kötött a felperessel.

A Meta tagadja a vádakat. A vállalat szóvivője közleményében úgy fogalmazott: az esküdtszék feladata eldönteni, hogy az Instagram meghatározó tényező volt-e a felperes mentális egészségügyi problémáinak kialakulásában. Bár Adam Mosseri, az Instagram vezetője múlt heti tanúvallomásában elismerte, hogy a közösségi média használata okozhat nehézségeket, a klinikai értelemben vett függőség létét vitatta. "Szerintem lehetséges, hogy valaki többet használja az Instagramot, mint amennyit jónak érez, de a 'túl sok' fogalma relatív és szubjektív" – jelentette ki Mosseri.

Még több Üzlet

Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama

Eltűnhet a polcokról a magyar csirkehús és tojás? Ijesztő trendek zajlanak

A Los Angeles-i eljárás mellett a Metának egy másik fajsúlyos üggyel is szembe kell néznie. Új-Mexikó államban Raúl Torrez főügyész indított pert, azt állítva, hogy a vállalat nem gondoskodott a gyermekek és fiatal felhasználók védelméről az online ragadozókkal szemben. Torrez szerint a Meta olyan veszélyes terméket hozott létre, amely lehetővé teszi a gyermekek célbavételét és kizsákmányolását mind a virtuális térben, mind a valóságban.

Nyáron újabb per indulhat a kaliforniai északi körzeti bíróságon, szintén a Meta és a YouTube ellen. A vádak itt is hasonlók: az alkalmazások olyan tervezési hibákkal rendelkeznek, amelyek hozzájárultak a fiatal felhasználók mentális egészségének romlásához.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility