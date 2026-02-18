  • Megjelenítés
Ezért vagy rosszul a gluténtól - Váratlan összefüggést találtak a gluténérzékenység és egy mindennapos gyógyszer között
Üzlet

Ezért vagy rosszul a gluténtól - Váratlan összefüggést találtak a gluténérzékenység és egy mindennapos gyógyszer között

Portfolio
Egy egérkísérlet eredményei szerint a nem cöliákiás gluténérzékenység hátterében a bélmikrobiom egyensúlyának felborulása állhat, amely módosítja az immunrendszer gluténre adott válaszát.

A glutén egy fehérje, amely a búzában, az árpában, a rozsban és egyéb gabonafélékben található meg. Cöliákia esetén az immunrendszer fenyegetésként azonosítja ezt az anyagot, ami a vékonybél gyulladását és károsodását, továbbá emésztési panaszokat okoz. A lakosság akár 15 százaléka azonban úgy tapasztal emésztési tüneteket gluténfogyasztást követően, hogy esetükben nem mutatható ki bélsérülés – ezt az állapotot nevezik nem cöliákiás gluténérzékenységnek.

Az érintetteknél gyakran megfigyelhető a gyulladásos sejtek emelkedett szintje, ami arra utal, hogy a glutén képes immunválaszt kiváltani akkor is, ha a klasszikus cöliákia nem áll fenn.

Ennek pontos mechanizmusa azonban eddig nem volt tisztázott.

Az American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology folyóiratban közzétett tanulmány során a kutatók széles körben alkalmazott antibiotikumokkal kezelték az egereket, elpusztítva ezzel a bél jótékony baktériumait. Amikor ezt követően az állatokat gluténtartalmú étrendre állították, a bélbaktériumok összetételének megváltozása átalakította a glutén feldolgozásának folyamatát is. A megfigyelések szerint az antibiotikum-kúrát követően fokozott gyulladás és a gluténnel szembeni erősebb immunválasz alakult ki.

Még több Üzlet

Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?

Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a mikrobiom állapota döntő szerepet játszhat abban, kivált-e a glutén immunreakciót a szervezetben. A szakemberek szerint ez a felismerés fontos lépést jelent a nem cöliákiás gluténérzékenység hátterében álló mechanizmusok megértéséhez.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörést történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility