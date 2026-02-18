Ezért vagy rosszul a gluténtól - Váratlan összefüggést találtak a gluténérzékenység és egy mindennapos gyógyszer között

Egy egérkísérlet eredményei szerint a nem cöliákiás gluténérzékenység hátterében a bélmikrobiom egyensúlyának felborulása állhat, amely módosítja az immunrendszer gluténre adott válaszát.

A glutén egy fehérje, amely a búzában, az árpában, a rozsban és egyéb gabonafélékben található meg. Cöliákia esetén az immunrendszer fenyegetésként azonosítja ezt az anyagot, ami a vékonybél gyulladását és károsodását, továbbá emésztési panaszokat okoz. A lakosság akár 15 százaléka azonban úgy tapasztal emésztési tüneteket gluténfogyasztást követően, hogy esetükben nem mutatható ki bélsérülés – ezt az állapotot nevezik nem cöliákiás gluténérzékenységnek.

Az érintetteknél gyakran megfigyelhető a gyulladásos sejtek emelkedett szintje, ami arra utal, hogy a glutén képes immunválaszt kiváltani akkor is, ha a klasszikus cöliákia nem áll fenn.

Ennek pontos mechanizmusa azonban eddig nem volt tisztázott.

Az American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology folyóiratban közzétett tanulmány során a kutatók széles körben alkalmazott antibiotikumokkal kezelték az egereket, elpusztítva ezzel a bél jótékony baktériumait. Amikor ezt követően az állatokat gluténtartalmú étrendre állították, a bélbaktériumok összetételének megváltozása átalakította a glutén feldolgozásának folyamatát is. A megfigyelések szerint az antibiotikum-kúrát követően fokozott gyulladás és a gluténnel szembeni erősebb immunválasz alakult ki.

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a mikrobiom állapota döntő szerepet játszhat abban, kivált-e a glutén immunreakciót a szervezetben. A szakemberek szerint ez a felismerés fontos lépést jelent a nem cöliákiás gluténérzékenység hátterében álló mechanizmusok megértéséhez.

