Gigantikus kártérítést fizet a Bayer a rákkeltő gyomirtója miatt

A kedden benyújtott országos egyezségi javaslat értelmében egy hosszú távú kártérítési program jönne létre. Ezt legfeljebb 21 éven át teljesített, maximalizált összegű éves befizetésekből finanszíroznák. A német vegyipari cég jelenleg mintegy 65 ezer felperessel áll szemben az Egyesült Államokban. Ők a non-Hodgkin-limfóma és egyéb daganatos megbetegedések kialakulását a gyomirtó háztartási vagy munkahelyi használatának tulajdonítják.
A megállapodás a perek túlnyomó részét lefedi, ám érvénybe lépéséhez bírói jóváhagyás, valamint a felperesek meghatározott minimális részvételi aránya szükséges.
A Bayer nem ismeri el felelősségét, és fenntartja a jogot a visszalépésre, amennyiben túl kevés felperes csatlakozik az egyezséghez.
A megegyezés a jövőbeli pereket is megelőzné. Azok is igényt nyújthatnak be, akiknél a keddi dátumot megelőzően diagnosztizáltak non-Hodgkin-limfómát, és bizonyíthatóan ki voltak téve a Roundup hatásának. Az egyéni kifizetések összege egy többszintű rendszer szerint alakul, amely figyelembe veszi a kitettség mértékét, a diagnóziskori életkort és a rák típusát; az összeg akár a 198 ezer dollárt is elérheti.
A bejelentést követően a Bayer részvényárfolyama tegnap még 7,4 százalékos pluszban zárt, ma viszont 7,7 százalékot veszített értékéből.
A cég közölte, hogy céltartalékai és peres kötelezettségei 7,8 milliárd euróról 11,8 milliárd euróra nőnek. A vállalat 2026-ra mintegy 5 milliárd eurós perköltséggel számol, ami ebben az évben várhatóan negatív szabad cash flow-t eredményez majd.
Az egyezség az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának küszöbön álló döntése előtt született meg. A testület áprilisban tárgyalja azt a fellebbezést, amelyben a Bayer amellett érvel, hogy a szövetségi szabályozás felülírja a tagállami előírásokat. Hivatkozásuk alapja a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) álláspontja, mely szerint a Roundup hatóanyaga, a glifozát biztonságos. A vállalat szerint ez kizárja az elmulasztott figyelmeztetésre alapozott tagállami kereseteket, és az ügy továbbra is kulcsfontosságú a Roundup-perek végleges lezárásához.
A Bayer a Monsanto 2018-as, 63 milliárd dolláros felvásárlása óta küzd a Roundup jelentette jogi kockázatokkal. A 2020-ig benyújtott perek zömét korábban nagyjából 10 milliárd dollárért rendezte, de a jövőbeli igényekre akkor nem sikerült megoldást találnia. A bírósági eredmények vegyesek voltak. Bár a cég több ügyben is nyert, az elmúlt években súlyos esküdtszéki ítéletek születtek ellene – köztük egy 2,1 milliárd dolláros ítélet márciusban, Georgia államban. Ezek az esetek komoly nyomás alá helyezték a vállalatot egy átfogó megoldás kidolgozása érdekében.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
