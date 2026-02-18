Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak

A kutatók szerint ez volt az első alkalom, hogy cápát sikerült megfigyelni az Antarktisz vizeiben.
Alan Jamieson, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatóközpontjának alapító igazgatója a napokban számolt be a ritka felvételről, amely 2025 januárjában készült a mintegy 3-4 méter hosszú példányról.
A világ óceánjainak mélyén található életet vizsgáló Minderoo-UWA mélytengeri kutatóközpont kameráját a Déli-Shetland-szigetek közelében, az Antarktiszi-félszigetnél helyezték el, a Déli-óceánban. A cápát 490 méter mélyen sikerült lencsevégre kapni az 1,27 Celsius-fokos, tehát fagypont közeli hőmérsékletű vízben. A felvételen egy rája látható, amely mozdulatlanul fekszik a tengerfenéken, és látszólag nem zavarja a mellette elúszó cápa. A rája megjelenése nem volt meglepetés, mivel a tudósok már tisztában voltak azzal, hogy a Déli-sarkvidék környékén is élnek a cápákkal rokon ráják. Jamieson azonban hangsúlyozta: nem találta nyomát annak, hogy valaha cápát láttak volna a Déli-óceánban. És ezt Peter Kyne, a Charles Darwin Egyetem tudósa is megerősítette.
A klímaváltozás és az óceánok felmelegedése a cápákat is a déli félteke hidegebb vizeire terelheti, de az Antarktisz közelében erősen korlátozottak a megfigyelés lehetőségei. A lassú mozgású alvócápák - a Somniosus nemzetségbe tartozó, lassú mozgású, mélytengeri cápafajok - már régóta jelen lehetnek az Antarktiszon anélkül, hogy bárki is észrevette volna őket - mondta Kyne, aki nagyszerű felfedezésnek nevezte a cápáról készült felvételt. Jamieson szerint a Déli-óceánban valószínűleg csak az alvócápák kisebb populációja élhet, ezért észlelhető nehezen a jelenlétük. Ráadásul a térségben kutatókamerákból is kevés van kihelyezve, és azok is csak a déli félteke nyári hónapjaiban, decembertől februárig működnek, "az év további 75 százalékában senki sem figyel" - fűzte hozzá.
A lefotózott cápa a mintegy 500 méteres mélységben élhet, mert ez a víz legmelegebb rétege - magyarázta Jamieson. A víz rétegződése azért alakult ki, mert az alulról érkező hidegebb, sűrűbb víz nem keveredik könnyen a fölülről lefolyó, olvadó jégből származó édesvízzel. Jamieson szerint a többi cápa is ilyen mélységben élhet a Déli-óceánban, és az elpusztult, a tengerfenékre süllyedt bálnák, óriás tintahalak és más tengeri élőlények maradványaival táplálkoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar
Az Európai Bizottság komoly tervet leplez le a héten.
Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás
Inkább AI-fejlesztésekre költenek a cégek.
Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!
Kiakadtak az oroszok az újabb nyilatkozaton.
Otthon Start: újabb 11 lakásprojektet nyilváníthat kiemeltté a kormány
További 4300 lakás építése valósulhat így meg.
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába
Röpködnek a milliárdok.
50 milliárd dolláros ígéretet tett a Microsoft
AI-befektetést terveznek.
Figyelmeztetést adtak ki Bázelből: veszélyes jelenség ütötte fel a fejét a bankoknál
Vigyázni kell, nehogy egy újabb válság süljön ki ebből.
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke
Moszkva minden áron meg akarja állítani a NATO terjeszkedését.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?