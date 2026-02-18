Javul a hangulat, itt a felpattanás a tőzsdéken

Ugrik a 4iG és a Rába
Nagy volatilitás jellemezte a 4iG és a Rába részvényeit az elmúlt napokban, a korábbi nagy esés után tegnap megérkezett a fordulat, részben a túladottságnak, részben pedig Jászai Gellért üzeneteinek köszönhetően, melyekkel szemmel láthatóan sikerült megnyugtatnia a befektetőket. A két papír együttmozgása nem véletlen, hiszen a 4iG már a Rába 74,34 százalékos nagytulajdonosa.
Ma reggel folytatódik a felpattanás, a 4iG árfolyama 7,4 százalékos pluszban van,
a Rába árfolyama pedig 4,8 százalékot emelkedett.
Jól indul a nap Európában
Emelkedéssel indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,8 százalékot emelkedett.
Pozitív hangulatban indul a kereskedés a magyar tőzsdén
A javuló nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piacon is pozitív felütéssel indul a nap.
Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől
Az Nvidia értékesítette az Arm Holdingsban megmaradt teljes részesedését, ezzel lezárva a két félvezetőipari óriás között évek óta húzódó ügyet - írta a Bloomberg.
Fontos megállapodást kötött a Richter: nők tízmillióinak életét megkeserítő betegségre fejleszt gyógyszert
Újabb fontos stratégiai megállapodással bővíti nőgyógyászati üzletágát a Richter: egy svájci biotechnológiai vállalattal működik együtt, aminek eredménye egyedülálló, az endometriózis okát kezelő terápia lehet, ha sikerrel zárulnak a klinikai vizsgálatok. A világszerte mintegy 190 millió nő életét megkeserítő betegségre egyelőre tüneti kezelés létezik - derül ki a Richter közleményéből.
Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás
A vállalati szoftverek több mint felét kiválthatja a mesterséges intelligencia – jelentette ki Arthur Mensch, a Mistral AI vezérigazgatója a CNBC-nek. A nyilatkozat tovább erősítette a befektetők aggodalmait a szoftverszektor jövőjét illetően.
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába
A Meta és az Nvidia többéves megállapodást kötött, amelynek keretében a közösségimédia-óriás "milliónyi" Nvidia-processzort telepít majd, tovább mélyítve ezzel a két technológiai vállalat együttműködését a mesterséges intelligencia területén - tudósított a Bloomberg.
Kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdék közül a kínai, hongkongi, szingapúri, tajvani, és dél-koreai is zárva tart.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,51 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,46 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,21 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Az MNB ma reggel publikálja a pénzügyi számlák előzetes adatait, melyekből többek között az is kiderül, mennyi volt a GDP-arányos államadósság az év végén. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már korábban közölt egy 74,6%-os adatot, ami a várt stagnálás helyett emelkedésnek felelne meg a 2024-es 73,5% után. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek redelésállománya lehet lényeges gazdasági mutató, magyar idő szerint este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét teszik közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 13,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 533,19
|0,1%
|-1,3%
|0,4%
|3,1%
|11,2%
|56,7%
|S&P 500
|6 843,22
|0,1%
|-1,4%
|-1,4%
|0,0%
|11,9%
|74,1%
|Nasdaq
|24 701,6
|-0,1%
|-1,7%
|-3,2%
|-2,2%
|11,7%
|80,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 566,49
|-0,4%
|-1,9%
|4,9%
|12,4%
|44,4%
|86,7%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,0%
|-1,8%
|-0,5%
|4,2%
|18,1%
|-14,1%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,4%
|-1,5%
|0,7%
|18,1%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 998,4
|0,8%
|0,0%
|-1,2%
|2,1%
|9,7%
|79,7%
|CAC
|8 361,46
|0,5%
|0,4%
|1,2%
|2,6%
|2,1%
|45,0%
|FTSE
|10 556,17
|0,8%
|2,0%
|3,1%
|6,3%
|20,4%
|57,3%
|FTSE MIB
|45 764,07
|0,8%
|-2,2%
|-0,1%
|1,8%
|19,4%
|97,4%
|IBEX
|17 955,4
|0,6%
|-0,9%
|1,4%
|3,7%
|37,9%
|121,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 907,4
|0,4%
|-4,2%
|2,1%
|12,5%
|42,3%
|181,2%
|ATX
|5 701,28
|0,5%
|-0,4%
|4,2%
|7,0%
|38,8%
|88,7%
|PX
|2 654,09
|0,1%
|-3,6%
|-3,8%
|-1,2%
|33,2%
|150,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 200
|1,0%
|-3,7%
|1,9%
|11,7%
|60,7%
|188,4%
|Mol
|3 538
|-1,7%
|-8,6%
|0,2%
|20,3%
|18,3%
|57,9%
|Richter
|11 670
|0,4%
|-0,3%
|11,5%
|18,3%
|9,0%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 970
|0,9%
|-0,7%
|2,6%
|9,9%
|37,0%
|382,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,53
|-0,8%
|-2,6%
|5,3%
|9,2%
|-12,0%
|2,3%
|Brent
|67,48
|-1,6%
|-2,0%
|5,2%
|10,9%
|-10,8%
|4,7%
|Arany
|4 885,93
|-1,9%
|-2,6%
|6,4%
|13,0%
|68,5%
|176,0%
|Devizák
|EURHUF
|378,2
|0,1%
|0,0%
|-1,8%
|-1,5%
|-5,8%
|5,4%
|USDHUF
|320,1964
|0,5%
|0,8%
|-3,6%
|-2,1%
|-16,4%
|7,4%
|GBPHUF
|432,5500
|-0,4%
|-0,3%
|-2,7%
|-1,8%
|-10,6%
|4,9%
|EURUSD
|1,1812
|-0,4%
|-0,9%
|1,9%
|0,6%
|12,7%
|-1,8%
|USDJPY
|153,4650
|0,0%
|-0,5%
|-2,9%
|-2,1%
|1,4%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3504
|-0,9%
|-1,3%
|0,9%
|0,4%
|7,1%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 468
|-2,0%
|-1,9%
|-29,4%
|-24,0%
|-29,6%
|29,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,1%
|-2,3%
|-4,3%
|-2,8%
|-9,7%
|215,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-0,6%
|-2,3%
|-3,5%
|-5,6%
|9,9%
|-771,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,5
|-0,3%
|-1,2%
|-4,8%
|-5,4%
|-3,8%
|167,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
