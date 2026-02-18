Jó a hangulat, emelkednek az amerikai tőzsdék

Jó hangulatban zajlik a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek emelkedéséből a Richter sem marad ki, az árfolyam új történelmi csúcson járt ma.

A délutáni órákban 11 840 forintig emelkedett a Richter árfolyama, 20 forinttal felülmúlva az előző, február 9-én beállított történelmi csúcsot. A forgalom közel az átlagosnak megfelelő a részvények piacán.

A cég körül hírek is voltak ma, egy ma reggeli bejelentés szerint a Richter stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást írt alá a svájci FimmCyte biotechnológiai vállalattal. Az együttműködés célja a FimmCyte „FMC2” jelű antitestjének közös fejlesztése az endometriózis kezelésére, ami a világon az első oki terápia lehet a betegségre.