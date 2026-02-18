Kiderült a szomorú igazság a plug-in hibridekről: sokkoló számokra bukkant egy kutatás

A kutatást a Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) és több partnerintézmény végezte, az eredményekről pedig a német közszolgálati műsorszolgáltató, a Südwestrundfunk (SWR) számolt be. Az elemzés közel egymillió, 2021-2023 között gyártott jármű valós használati adataira épült, több autógyártótól.
A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül 1,5 liter 100 kilométeren.
A valós közúti adatok azonban mintegy 6 liter 100 kilométerenkénti átlagot mutatnak.
Ez nemcsak magasabb üzemanyagköltséget jelent, hanem nagyobb szén-dioxid-kibocsátást is.
A tanulmány szerint az eltérés egyik oka, hogy az autók túlnyomórészt elektromos üzemben is átlagosan 3 liter üzemanyagot fogyasztanak 100 kilométerenként - jóval többet, mint azt korábban feltételezték. A kutatás vezetője, Patrick Plötz (Fraunhofer ISI) az SWR-nek úgy nyilatkozott: ez az eredmény valóságos "sokk" volt a kutatók számára.
Az újabb fejlesztésű plug-in hibrideknél a különbség kisebb lehet, mivel időközben szigorították a fogyasztásmérés szabályait.
A kutatók ugyanakkor azt sürgetik, hogy az Európai Unió szabályozását tovább kellene igazítani a valós közúti adatokhoz. Szerintük túl nagy a rés az "elméleti" és a "tényleges" fogyasztás között, ezért szigorúbb számítási előírásokra van szükség a plug-in hibrideknél.
Egy ilyen változtatás az autógyártókat is érintené, mivel az EU által előírt flotta-szintű szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítését jelenleg a könnyű gépjárművek világszerte összehangolt teszteljárása (WLTP) szerinti értékek alapján ellenőrzik.
Patrick Plötz szerint ma már adottak az adatok és a technikai feltételek ahhoz, hogy ne csak a típusjóváhagyási papírok, hanem a valós közúti teljesítmény alapján értékeljék az autókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
