Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, a befektetők attól tartanak, hogy a vállalatok beruházásai már túlzott szintet értek el, miközben a technológia diszruptív hatása miatt is aggódnak egyes szektorokban. Részben az AI-val kapcsolatos fennálló aggályok miatt bizonytalan kereskedést láttunk tegnap az amerikai tőzsdéken. Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül viszont a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak emelkedésre van kilátás, bár a mozgások várhatóan mérsékeltek lesznek.
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába

A Meta és az Nvidia többéves megállapodást kötött, amelynek keretében a közösségimédia-óriás "milliónyi" Nvidia-processzort telepít majd, tovább mélyítve ezzel a két technológiai vállalat együttműködését a mesterséges intelligencia területén - tudósított a Bloomberg.

Kis emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdék közül a kínai, hongkongi, szingapúri, tajvani, és dél-koreai is zárva tart.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,51 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,46 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,21 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Az MNB ma reggel publikálja a pénzügyi számlák előzetes adatait, melyekből többek között az is kiderül, mennyi volt a GDP-arányos államadósság az év végén. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már korábban közölt egy 74,6%-os adatot, ami a várt stagnálás helyett emelkedésnek felelne meg a 2024-es 73,5% után. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek redelésállománya lehet lényeges gazdasági mutató, magyar idő szerint este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét teszik közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 13,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 533,19 0,1% -1,3% 0,4% 3,1% 11,2% 56,7%
S&P 500 6 843,22 0,1% -1,4% -1,4% 0,0% 11,9% 74,1%
Nasdaq 24 701,6 -0,1% -1,7% -3,2% -2,2% 11,7% 80,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 566,49 -0,4% -1,9% 4,9% 12,4% 44,4% 86,7%
Hang Seng 26 705,94 0,0% -1,8% -0,5% 4,2% 18,1% -14,1%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,4% -1,5% 0,7% 18,1% -19,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 998,4 0,8% 0,0% -1,2% 2,1% 9,7% 79,7%
CAC 8 361,46 0,5% 0,4% 1,2% 2,6% 2,1% 45,0%
FTSE 10 556,17 0,8% 2,0% 3,1% 6,3% 20,4% 57,3%
FTSE MIB 45 764,07 0,8% -2,2% -0,1% 1,8% 19,4% 97,4%
IBEX 17 955,4 0,6% -0,9% 1,4% 3,7% 37,9% 121,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 907,4 0,4% -4,2% 2,1% 12,5% 42,3% 181,2%
ATX 5 701,28 0,5% -0,4% 4,2% 7,0% 38,8% 88,7%
PX 2 654,09 0,1% -3,6% -3,8% -1,2% 33,2% 150,4%
Magyar blue chipek              
OTP 39 200 1,0% -3,7% 1,9% 11,7% 60,7% 188,4%
Mol 3 538 -1,7% -8,6% 0,2% 20,3% 18,3% 57,9%
Richter 11 670 0,4% -0,3% 11,5% 18,3% 9,0% 33,1%
Magyar Telekom 1 970 0,9% -0,7% 2,6% 9,9% 37,0% 382,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,53 -0,8% -2,6% 5,3% 9,2% -12,0% 2,3%
Brent 67,48 -1,6% -2,0% 5,2% 10,9% -10,8% 4,7%
Arany 4 885,93 -1,9% -2,6% 6,4% 13,0% 68,5% 176,0%
Devizák              
EURHUF 378,2 0,1% 0,0% -1,8% -1,5% -5,8% 5,4%
USDHUF 320,1964 0,5% 0,8% -3,6% -2,1% -16,4% 7,4%
GBPHUF 432,5500 -0,4% -0,3% -2,7% -1,8% -10,6% 4,9%
EURUSD 1,1812 -0,4% -0,9% 1,9% 0,6% 12,7% -1,8%
USDJPY 153,4650 0,0% -0,5% -2,9% -2,1% 1,4% 44,9%
GBPUSD 1,3504 -0,9% -1,3% 0,9% 0,4% 7,1% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 468 -2,0% -1,9% -29,4% -24,0% -29,6% 29,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,1% -2,3% -4,3% -2,8% -9,7% 215,6%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -0,6% -2,3% -3,5% -5,6% 9,9% -771,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,5 -0,3% -1,2% -4,8% -5,4% -3,8% 167,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Trader

Fórum

