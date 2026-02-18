Ugrik a magyar tőzsde, ralizik az OTP

Nagy volatilitás jellemezte a 4iG és a Rába részvényeit az elmúlt napokban, a korábbi nagy esés után tegnap megérkezett a fordulat, részben a túladottságnak, részben pedig Jászai Gellért üzeneteinek köszönhetően, melyekkel szemmel láthatóan sikerült megnyugtatnia a befektetőket. A két papír együttmozgása nem véletlen, hiszen a 4iG már a Rába 74,34 százalékos nagytulajdonosa.

Ma reggel folytatódik a felpattanás, a 4iG árfolyama 7,4 százalékos pluszban van,

a Rába árfolyama pedig 4,8 százalékot emelkedett.

A védelmi szektor ma általánosan is jól teljesít Európában, részben a BAE Systems vártnál jobb negyedéves eredményei miatt. A szektor körüli hangulatot az is javítja, hogy Németország a hírek szerint arra készül, hogy kisebbségi részesedést szerezzen a KNDS-ben, a Leopard harckocsi francia-német gyártójában, még az idén tervezett tőzsdei bevezetése előtt.