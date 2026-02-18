Újabb súlyos betegségekre lehet jó a fogyasztó csodaszer

A 274 beteg bevonásával zajló kutatás során a Zepbound és a Taltz kombinált terápiában részesülő páciensek 27,1 százaléka ért el teljes bőrtünetmentességet, miközben legalább 10 százalékos testsúlycsökkenést is regisztráltak 36 hét alatt. Ezzel szemben a kizárólag Taltzot kapó betegeknél ez az arány mindössze 5,8 százalék volt, így
a vizsgálat sikeresen elérte az elsődleges végpontját.
Egy másik, késői fázisú vizsgálatban a két gyógyszer kombinációját pikkelysömörhöz társuló ízületi gyulladás (arthritis psoriatica) esetén is tesztelték. Ebben az esetben a kombinált kezelést kapó betegek 31,7 százalékánál csökkent legalább 50 százalékkal a betegségaktivitás, párhuzamosan egy legalább 10 százalékos súlyvesztéssel. A kizárólag Taltzot alkalmazók körében ez az arány mindössze 0,8 százalék volt.
Az Egyesült Államokban a pikkelysömörrel diagnosztizáltak mintegy 61 százaléka elhízott vagy túlsúlyos, illetve legalább egy, a testsúlyhoz köthető társbetegséggel küzd.
A vizsgálatok során tapasztalt mellékhatások többnyire enyhék vagy mérsékelt súlyosságúak voltak. A Lilly a részletes eredményeket egy szakmai folyóiratban tervezi közzétenni, emellett megkezdi az egyeztetéseket az illetékes gyógyszerhatóságokkal is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
