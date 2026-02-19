AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?

A konferencia egy teljes napon keresztül azzal foglalkozik,
milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára.
Mellébeszélés helyett workshopokon, technológiai deep dive szekciókban, szakértői előadásokon és panelbeszélgetéseken mutatunk be üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és konkrét használati eseteket. Az esemény nem csak az elméleti alapokra fókuszál, hanem a gyakorlatban már bizonyított AI-megoldások kiterjesztésére és oktatására teljes szervezeti szinten.
Az első vállalati genAI megoldások már elkészültek és a való életben teljesítenek, a munkát és belső folyamatokat támogató eszközök pedig egyre szélesebb körben terjednek. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A konferencia résztvevői megtudhatják, hogyan lehet az AI-t az üzleti siker motorjává tenni, és hogyan érhető el, hogy az AI technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé váljon.
Kiváló előadók a színpadon
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb hazai és nemzetközi szakértői:
Kathleen Walch, Project Management Institute (PMI), Director, AI Engagement and Community
Rab Árpád, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadótrendkutató
Jakab Roland, MI Koalíció/HUN-RENelnök/vezérigazgató
Bíró Pál, Google, Country manager
Mag István, MOL-csoport, Digital Factory vezető
Lóska Gergely, K&H BAnk, informatikai és innovációs vezető
Zentai Annamária, OTP Bank, HR Szakértői Központ igazgató
Szertics Gergely, HUN-REN, AI Szolgáltatási Központ Igazgató
Tóth Zsuzsa, Magyar Telekom, Chief People Officer
Turny Ákos, Boston Consulting Group, igazgató
Gonda Gábor, Magyar Telekom, Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Fazekas Barbara, Bobcats Coding, ügyvezető és társalapító
Gaál Norbert, 1337.partners, AI BudapestCo-Founder
Kovásznai Ádám, MBH eFin Technologies, vezető
Gyerő Krisztina, Szallas Group, Customer and Partner Experience Director
Máté Márk, Phantic, Co-founder & CEO
Nagy-Józsa Dorka, Y2Y, CEO
Pecze Kristóf, Hold Alapkezelő, elemző
Pintér Szabocs,UpScale, ügyvezető
Tamás Péter, Bobcats Coding, vezető szoftverfejlesztő
Strén Gábor, Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive
Achilles Georgiu, Mol Group, AI Strategy Leader
Bodnár Béla, Shiwaforce, vezérigazgató
A rendezvény nagyvállalati menedzsereknek, kkv-knak, IT-beszállítóknak, informatikai vezetőknek, szabályozóknak és tanácsadóknak egyaránt ajánlott, valamint mindenkinek, akit érdekel, hogyan lehet nyereségre szert tenni a mesterséges intelligencia használatával, és keresik az üzleti networking lehetőségeket.
Izgalmas témák a fókuszban
A konferencia során számos aktuális és jövőbe mutató témával foglalkozunk, amelyek ízelítőt adnak az AI üzleti világra gyakorolt hatásáról:
- Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?
- AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?
- Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban
- Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát
- AI-szabályozás és kormányzati törekvések
- Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra
- AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés
- AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic AI"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
Címlapkép forrása: Portfolio
