Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója

A Maggi és a Nescafé gyártója a jövőben a kávé, az állateledel, a tápszer, valamint az élelmiszer- és snackrészlegekre koncentrál. A társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat a jégkrémüzletág eladásáról a Häagen-Dazs márkát is birtokló Fronerinek. Utóbbi a PAI Partners európai magántőke-befektetési társaság és a Nestlé vegyesvállalata.
A cég negyedik negyedéves organikus árbevétele – amely szűri a devizaárfolyam-változások és az akvizíciók hatását – 4 százalékkal nőtt, felülmúlva az elemzők által várt 3,4 százalékos bővülést.
A Nestlé 2026-ra 3-4 százalékos organikus bevételnövekedést prognosztizál,
emellett a 2025-ös 16,1 százalékos szinthez képest javuló működési árréssel számol.
Az új vezérigazgató, Laurent Freixe reorganizációs törekvéseit nehezíti a Nestlé közelmúltjának legnagyobb bébiétel-visszahívása. A vállalat szerint ez készlethiányhoz és visszaküldésekhez vezet, ami hatással lesz a 2026-os értékesítési volumenekre is. A cégvezető szeptemberi kinevezése óta 16 ezer munkahely megszüntetését jelentette be, miközben az amerikai importvámok, a kedvezőtlen árfolyamhatások és a vásárlóerő csökkenése is kihívást jelent a vállalatnak.
A Nestlé lezárta vitamin- és táplálékkiegészítő márkáinak stratégiai felülvizsgálatát, és megkezdte az egyeztetést a potenciális vevőkkel. A társaság emellett az ásványvízüzletágát is le kívánja választani várhatóan 2027-től, az ehhez szükséges formális eljárást már az első negyedévben elindították.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
