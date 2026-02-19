  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója
Üzlet

Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója

Portfolio
A várakozásokat felülmúló bevételnövekedést ért el a Nestlé és a vállalat bejelentette, hogy a jövőben négy fő üzletágra összpontosítja tevékenységét, melynek részeként megválik jégkrémüzletágától.

A Maggi és a Nescafé gyártója a jövőben a kávé, az állateledel, a tápszer, valamint az élelmiszer- és snackrészlegekre koncentrál. A társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat a jégkrémüzletág eladásáról a Häagen-Dazs márkát is birtokló Fronerinek. Utóbbi a PAI Partners európai magántőke-befektetési társaság és a Nestlé vegyesvállalata.

A cég negyedik negyedéves organikus árbevétele – amely szűri a devizaárfolyam-változások és az akvizíciók hatását – 4 százalékkal nőtt, felülmúlva az elemzők által várt 3,4 százalékos bővülést.

A Nestlé 2026-ra 3-4 százalékos organikus bevételnövekedést prognosztizál,

emellett a 2025-ös 16,1 százalékos szinthez képest javuló működési árréssel számol.

Még több Üzlet

Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk

Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Az új vezérigazgató, Laurent Freixe reorganizációs törekvéseit nehezíti a Nestlé közelmúltjának legnagyobb bébiétel-visszahívása. A vállalat szerint ez készlethiányhoz és visszaküldésekhez vezet, ami hatással lesz a 2026-os értékesítési volumenekre is. A cégvezető szeptemberi kinevezése óta 16 ezer munkahely megszüntetését jelentette be, miközben az amerikai importvámok, a kedvezőtlen árfolyamhatások és a vásárlóerő csökkenése is kihívást jelent a vállalatnak.

A Nestlé lezárta vitamin- és táplálékkiegészítő márkáinak stratégiai felülvizsgálatát, és megkezdte az egyeztetést a potenciális vevőkkel. A társaság emellett az ásványvízüzletágát is le kívánja választani várhatóan 2027-től, az ehhez szükséges formális eljárást már az első negyedévben elindították.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Európai ügy lett a csecsemőtápszerek visszahívásából

Tápszerbotrány: tucatnyi csecsemő betegedett meg a mérgező anyagtól - Egyre több országban hívják vissza a termékeket

Világszintű botrány: mérgezett tápszereket találtak, azonnal lépett az egyik európai ország

Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok

Tovább duzzad a Nestlé termékvisszahívása, további tápszereket érint a szennyeződés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Elkezdett gyengülni a forint
Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility