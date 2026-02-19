  • Megjelenítés
Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen
Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen

Portfolio
Külföldi befektetők több mint egy évtizede nem látott mértékben vásároltak japán részvényeket és határidős indexügyleteket Takaicsi Szanae miniszterelnök történelmi jelentőségű választási győzelmét követően - írja a Bloomberg.
A japán tőzsde csütörtöki adatai szerint a február 13-ával záruló héten a külföldi befektetők nettó 1,78 ezer milliárd jen (mintegy 11,5 milliárd dollár) értékben vettek japán részvényeket, valamint határidős indexet. Ez az összeg

2014 novembere óta a legmagasabbnak heti adatnak számít.

A Nikkei történelmi csúcsra ment idén, a szélesebb piacot lefedő japán TOPIX index idén eddig 13 százalékkal erősödött.

nikkei

A masszív tőkebeáramlást Takaicsi győzelme indította el, amely a politikai stabilitás és a növekvő állami kiadások ígéretét hordozza. A piaci optimizmust elsősorban Takaicsi expanzív költségvetési tervei fűtik, amelyek a mesterséges intelligenciától az energetikán át a hajógyártásig számos iparágat fellendíthetnek. Az exportőrök helyzetét a gyenge jen is segíti, miközben az aktivista befektetők folyamatos nyomást gyakorolnak a vállalatokra a tőkehatékonyság javítása érdekében.

A Bloomberg által megkérdezett piaci stratéga szerint a választást követő politikai stabilitás rendkívül vonzóvá teszi a szigetországot, különösen Takaicsi elsöprő győzelmének fényében. A szakértő hozzátette: miközben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek mérséklik az amerikai papírok vonzerejét, a japán részvénypiac kockázati prémiuma kifejezetten kedvező lehetőséget kínál a nemzetközi alapkezelőknek.

