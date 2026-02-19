Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen

A japán tőzsde csütörtöki adatai szerint a február 13-ával záruló héten a külföldi befektetők nettó 1,78 ezer milliárd jen (mintegy 11,5 milliárd dollár) értékben vettek japán részvényeket, valamint határidős indexet. Ez az összeg
2014 novembere óta a legmagasabbnak heti adatnak számít.
A Nikkei történelmi csúcsra ment idén, a szélesebb piacot lefedő japán TOPIX index idén eddig 13 százalékkal erősödött.
A masszív tőkebeáramlást Takaicsi győzelme indította el, amely a politikai stabilitás és a növekvő állami kiadások ígéretét hordozza. A piaci optimizmust elsősorban Takaicsi expanzív költségvetési tervei fűtik, amelyek a mesterséges intelligenciától az energetikán át a hajógyártásig számos iparágat fellendíthetnek. Az exportőrök helyzetét a gyenge jen is segíti, miközben az aktivista befektetők folyamatos nyomást gyakorolnak a vállalatokra a tőkehatékonyság javítása érdekében.
A Bloomberg által megkérdezett piaci stratéga szerint a választást követő politikai stabilitás rendkívül vonzóvá teszi a szigetországot, különösen Takaicsi elsöprő győzelmének fényében. A szakértő hozzátette: miközben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek mérséklik az amerikai papírok vonzerejét, a japán részvénypiac kockázati prémiuma kifejezetten kedvező lehetőséget kínál a nemzetközi alapkezelőknek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
