Feltörték az orosz katonák titkos üzeneteit? - Azt állítják, ez szemenszedett hazugság
Feltörték az orosz katonák titkos üzeneteit? - Azt állítják, ez szemenszedett hazugság

Az orosz digitális fejlesztésért felelős miniszter szerint külföldi titkosszolgálatok hozzáférnek az orosz katonák Telegramon küldött üzeneteihez. A szolgáltató határozottan cáfolta az állítást, amelyet a platform betiltását célzó politikai manővernek nevezett.

Makszut Sadajev tárcavezető az Interfax hírügynökség beszámolója szerint szerdán kijelentette: számos jel utal arra, hogy

külföldi hírszerzők hozzáférnek a Telegram üzenetváltásaihoz, és ezeket az adatokat az orosz hadsereg ellen használják fel.

Az üzenetküldő alkalmazás az egyik legnépszerűbb kommunikációs platform Oroszországban, amelyet az Ukrajnában harcoló orosz erők is széles körben használnak.

A Telegram válaszában közölte, hogy nem találtak biztonsági rést a rendszer titkosításában. A vállalat álláspontja szerint az orosz kormány állítása szándékos koholmány. Úgy vélik, a vádak célja a Telegram betiltásának igazolása, illetve az állampolgárok átterelése egy államilag ellenőrzött, tömeges megfigyelésre és cenzúrára tervezett platformra.

Az orosz távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor a külföldi tulajdonú üzenetküldő alkalmazások elleni szélesebb körű fellépés részeként már lassítja a Telegram adatforgalmát. A hatóság indoklása szerint ezek a szoftverek nem felelnek meg a helyi jogszabályoknak. A Kreml a múlt héten megerősítette a Meta tulajdonában lévő WhatsApp teljes oroszországi blokkolását, és azt javasolta a felhasználóknak, hogy váltsanak az államilag támogatott MAX nevű alkalmazásra. Kritikusok szerint a MAX valójában egy megfigyelési eszköz, ám ezt az orosz hatóságok tagadják.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

