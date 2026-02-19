  • Megjelenítés
Itt az újabb óriási AI-bejelentés
Itt az újabb óriási AI-bejelentés

Az indiai Reliance Industries és leányvállalata, a Jio 10 billió rúpia – azaz mintegy 110 milliárd dollár – értékű beruházást tervez a mesterséges intelligencia területén a következő hét év során.

A nagyszabású terveket Mukes Ambani, a vállalatcsoport milliárdos elnöke jelentette be csütörtökön. A tervezett összeg

világviszonylatban is az egyik legjelentősebb vállalati szintű MI-beruházásnak számít.

A konglomerátum hagyományosan az energetikában és a távközlésben rendelkezik erős piaci pozíciókkal. Ezzel a lépéssel azonban egyértelművé tették, hogy a jövőben a mesterséges intelligenciát tekintik az elsődleges stratégiai növekedési iránynak.

A napokban több bejelentés is érkezett Indiából, ugyanis Újdelhiben mesterségesintelligencia-csúcstalálkozót tartanak. A Microsoft szerdán azt jelentette be, hogy az évtized végéig 50 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokra a fejlődő és feltörekvő országokban, vagyis az úgynevezett globális Dél térségében.

