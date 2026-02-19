Itt az újabb óriási AI-bejelentés

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A nagyszabású terveket Mukes Ambani, a vállalatcsoport milliárdos elnöke jelentette be csütörtökön. A tervezett összeg

világviszonylatban is az egyik legjelentősebb vállalati szintű MI-beruházásnak számít.

A konglomerátum hagyományosan az energetikában és a távközlésben rendelkezik erős piaci pozíciókkal. Ezzel a lépéssel azonban egyértelművé tették, hogy a jövőben a mesterséges intelligenciát tekintik az elsődleges stratégiai növekedési iránynak.

A napokban több bejelentés is érkezett Indiából, ugyanis Újdelhiben mesterségesintelligencia-csúcstalálkozót tartanak. A Microsoft szerdán azt jelentette be, hogy az évtized végéig 50 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokra a fejlődő és feltörekvő országokban, vagyis az úgynevezett globális Dél térségében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images