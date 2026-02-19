Folytatja flottamegújítási programját a Waberer's, közel ezer járművet cserél idén a vállalat, amitől hatékonyabb üzemeltetést és a fenntarthatósági célok támogatását várja a cég.

A Waberer's 2026-ban is folytatja flottamegújítási programját és az idei járműtenderek eredményeként a vállalat

összesen925 eszközt cseréla nemzetközi közúti flottában,

valamint a magyarországi logisztikai szegmensben.

A csereprogram mintegy 57 millió euró értékű beruházást jelent. A program célja a magas rendelkezésre állás és a megbízható ügyfélkiszolgálás erősítése, miközben a korszerűbb járművek a hatékonyabb üzemeltetésen keresztül a vállalat fenntarthatósági törekvéseihez is hozzájárulnak – áll a cég közleményében.

A nemzetközi forgalomban dolgozó járműflotta átlagéletkora 2025 végén kicsit több mint 3 év, amely a 2026-os cserék után várhatóan újra a 2 éves átlagéletkorra csökken. Európai kitekintésben a járműállományok átlagéletkora jóval magasabb: az európai autóipari szövetség (ACEA) adatai szerint az EU-ban a tehergépjármű-flotta átlagéletkora 13,9 év.

A Waberer’s a flottamegújítást éves szinten, előre tervezhető ciklusokban valósítja meg. A vállalat heti ütemezéssel tervezi a cseréket, a működés folyamatosságának biztosítása mellett. A csereprogram első új járműveinek rendszerbe állása május elején várható, az utolsóké pedig november elején.

A Waberer's által korábban publikált adatok szerint a járműpark fiatalítása 2022 és 2024 között 39,15%-kal csökkentette a meghibásodások számát, miközben a kapcsolódó mentési költségek 42,56%-kal mérséklődtek – 1,35 millió euróról 776 ezer euróra. Az európai gyártók adatai szerint a modern Euro 6 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt tehergépjárművek akár 10-15%-kal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és CO₂-kibocsátást eredményeznek az előző generációs modellekhez képest.

A flottamegújítás a Waberer's 2025-ben bemutatott ESG stratégiájának gyakorlati eleme. Emellett a vállalat nemzetközi operációiban 2023 óta használja a második generációs bioüzemanyagot, a HVO100-at, amely akár 90%-kal alacsonyabb kibocsátást eredményezhet a hagyományos gázolajhoz képest, miközben teljes mértékben kompatibilis a meglévő járművekkel.

A Waberer's nemcsak a hagyományos dízelüzemű járművek folyamatos modernizálására fókuszál, hanem működteti a régióban az egyik legnagyobb - jelenleg 30 db-ot számláló - alternatív hajtásláncú teherautóflottát is, amely elektromos hajtásláncú és LNG üzemű járművekből áll, valamint ezen felül bizonyos nemzetközi operációkban nagymértékű HVO100 hajtóanyag felhasználást generáló, dízelüzemű vontatókat is használ, melyek együtt összesen már több mint 5 millió kilométert tettek meg.

A flottamegújítás nem áll meg a közúti szegmensnél: a Waberer's Csoport vasúti logisztikai leányvállalata, a PSP Csoport romániai társasága 2026 őszétől két új gyártású, interoperábilis LEMA Transmontana villamos mozdonyt bérel, amelyek 8 éves időszakra mintegy 6 millió eurós befektetést jelentenek. Ezek az új típusú mozdonyok 6000 kW teljesítményükkel akár 4050 tonnás teljes vonattömeget is vontathatnak, amely síkpályán 2600-2800 tonna hasznos árut jelent – a PSP jelenlegi közép-kelet-európai útvonalain jellemző 1700-2300 tonnás tehervonatokkal egy vasúti szerelvény akár 70-90 tehergépkocsi rakományát helyettesíti. A mozdonyok nemcsak Romániában, hanem Magyarországon és Szlovákiában is bevethetők, ezzel bővítve a cégcsoport fenntartható intermodális szolgáltatási portfólióját.

