Mínuszban zárt Amerika
Mínuszban zárt Amerika

Portfolio
Mínuszban zártak az amerikai indexek csütörtök, de az európai tőzsdékkel együtt esett ma a magyar tőzsde is, a blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Mínuszban zárták a napot az amerikai részvényindexek

  • A Dow Jones index 49 395,2 ponton fejezte be a napot, ami 0,54 százalékos visszaesést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 861,9 ponton zárt, 0,28 százalékos csökkenéssel.
  • A Nasdaq index 22 682,7 ponton fejezte be a kereskedést, ami 0,31 százalékos mínusznak felel meg.

A piaci hangulatot a nap során fokozódó kockázatkerülés határozta meg: eladói nyomás alá kerültek a magánhitelezéshez és alternatív befektetésekhez köthető részvények a likviditással kapcsolatos aggodalmak miatt, miközben a technológiai szektoron belül több szoftvercég árfolyama is gyengült, ami összességében lefelé húzta az indexeket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Továbbra is mínuszban járnak az amerikai papírok

A vezető európai tőzsdeindexek egységesen mínuszban mozognak a kereskedés során.

  • Az FTSE 100 index 10 627,0 ponton áll, ami 0,55 százalékos csökkenést jelent.
  • A DAX index értéke 25 043,6 pont, 0,93 százalékos visszaeséssel.
  • A CAC 40 index 8 398,8 ponton jár, ami 0,36 százalékos gyengülésnek felel meg.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mínuszban Amerika

A vezető amerikai tőzsdeindexek egységesen mérsékelt csökkenést mutatnak a kereskedés során.

  • A Dow Jones index 49 331,0 ponton áll, ami 0,67 százalékos visszaesést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 850,2 ponton jár, 0,45 százalékos csökkenéssel.
  • A Nasdaq index értéke 22 664,9 pont, ami 0,39 százalékos mínusznak felel meg.

A piaci hangulatot több tényező is óvatossá teszi: a Walmart árfolyama enyhén gyengült, miután a cég egész éves várakozásai elmaradtak az előzetes becslésektől, miközben az olajárak emelkedése – az iráni–amerikai feszültségek miatt – tovább növeli a bizonytalanságot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Az OTP volt ma a blue chipek között a leggyengébb

Az európai tőzsdékkel együtt esett ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben.

Az OTP volt ma a blue chipek között a leggyengébb
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt - Ez lesz a következő hónapok nagy nyertese?

Van egy részvény, melynek árfolyama sokat esett már a korábban látott csúcsokról a nagy AI-diszrupciós félelmek közepette. Ez a papír azonban nem csak, hogy olcsó, de most egy olyan támaszszinten is van, ahonnan egy nagyobb felpattanás jöhet. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudni erről a részvényről!

Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt - Ez lesz a következő hónapok nagy nyertese?
Az olajár emelkedik, az arany esik

A nyersanyagpiacokon vegyes mozgásokat látunk, az olaj árfolyama emelkedik az amerikai-iráni helyzetre, a WTI 1,7 százalékkal került feljebb.

A nyersanyagpiacokon vegyes mozgásokat látunk, az olaj árfolyama emelkedik az amerikai-iráni helyzetre, a WTI 1,7 százalékkal került feljebb.

A nemesfémek esnek, az arany az 5000 dolláros szint alá került, 0,3 százalékos mínuszban áll, a réz 1,8, a platina 2,4, a palládium pedig 4 százalékot esett.

A nemesfémek esnek, az arany az 5000 dolláros szint alá került, 0,3 százalékos mínuszban áll, a réz 1,8, a platina 2,4, a palládium pedig 4 százalékot esett.
Kinyitott USA

Esnek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékkal, az S&P 500 szintén 0,5 százalékkal, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.

Eséssel nyithat Amerika

Csökkenéssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a Dow és az S&P 500 0,3 százalékos esést jelez előre a nyitásra, a Nasdaq futures 0,4 százalékos mínuszban áll.

Ismért erős amerikai adatok érkeztek

Javult az amerikai foglalkoztaotttásgi helyzet, erősödött az üzleti hangulat Philandelphiában és környékén. Viszont a külkereskedelmi hián a vártnál nagyobb lett.

Ismért erős amerikai adatok érkeztek
Szemmel látható mínuszok az európai tőzsdéken

Jelentősebb mínuszok alakultak ki délutánra a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékot esett, a CAC-40 0,8 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 pedig 0,6 százalékot veszített értékéből.

Éppen most omlik össze az AI-mítosz - Na, ki nevet a végén?

Évek óta egyetlen szabály uralta a piacot, vegyél mindent amire rá van írva, hogy AI. Most viszont megfordult a játék. A befektetők hirtelen a költekezéstől kezdtek félni, és azokat jutalmazzák, akik kimaradnak a mesterséges intelligencia fegyverkezési versenyből. A fordulat legnagyobb nyertese egyelőre pont a lassúságával, körülményességével vádolt Apple.

Éppen most omlik össze az AI-mítosz - Na, ki nevet a végén?
Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit

Erős ünnepi negyedévet tudhat maga mögött a Walmart, a bevétel az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben növekedett a társaság ma közzétett gyorsjelentése szerint, ugyanakkor az éves előrejelzés elmaradt a piaci konszenzustól, esik is rá az árfolyam - írta meg a Cnbc.

Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit
Esnek a magyar blue chipek

Az európai tőzsdékkel együtt lefordult a magyar piac is, esik a BUX index a déli órákban.

Esnek a magyar blue chipek
Összebútorozik a 4iG a Yettel tulajdonosával - Gigantikus üzlet készülődik

Előzetes, nem kötelező érvényű együttműködési megállapodást írt alá a 4iG és a Yettel tulajdonosa a távközlési infrastruktúrát illetően, amelynek eredményeként a 4iG távközlési leányvállalata a Cetin Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat, ezzel párhuzamosan pedig a Yettel és a Cetin Hungary tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group is jelentős részesedést szerezhet a 4iG Csoport tulajdonában álló vezetékes hálózati infrastruktúra-társaságában, a 2Connectben. A megállapodás eredményeként a Yettel 2026 második felében belép a vezetékes piacra a 2Connect hálózatán, míg a One 2028-tól használhatja a Cetin mobilinfrastruktúráját.

Összebútorozik a 4iG a Yettel tulajdonosával - Gigantikus üzlet készülődik
Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen

Külföldi befektetők több mint egy évtizede nem látott mértékben vásároltak japán részvényeket és határidős indexügyleteket Takaicsi Szanae miniszterelnök történelmi jelentőségű választási győzelmét követően - írja a Bloomberg.

Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen
Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's

Folytatja flottamegújítási programját a Waberer's, közel ezer járművet cserél idén a vállalat, amitől hatékonyabb üzemeltetést és a fenntarthatósági célok támogatását várja a cég.

Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's
Lefordult a BUX

Esnek az irányadó európai indexek, a DAX 0,5 százalékos, a Stoxx 600 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a CAC-40 0,6 százalékot esett.

A magyar tőzsde is lefordult, de nincsenek nagy mozgások, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma délelőtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.
Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

A Carvana online használtautó-kereskedő csalódást keltő negyedéves eredményekről számolt be, aminek hatására a társaság részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15 százalékkal zuhant.

Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama
Gyorsjelentések mozgatják az európai tőzsdéket

Kis esésekkel indul a csütörtöki nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,2 százalékkal, a DAX 0,3 százalékkal, az FTSE-100 és a CAC-40 szintén 0,3 százalékkal került lejjebb.

dax

Főként vállalati gyorsjelentések mozgatják ma a piacokat, közzétette számait az Airbus, a Renault és a Nestle is:

  • Az Airbus árfolyama 5,2 százalékos mínuszban nyitott, miután az idei évre a piaci várakozásoktól elmaradó célszámot közölt a vállalat a repülőgépszállításokra.
airbus
  • A Nestle 3 százalékot emelkedett, a negyedik negyedéves bevételnövekedés az elemzői konszenzus felett alakult és a cég halad előre a reorganizációval, előrelépéseket ért el a jégkrémüzletág eladásában.
nestle
  • A Renault 0,4 százalékos emelkedéssel kezdi a napot annak ellenére, hogy jelentős, 10,9 milliárd eurós veszteséget jelentett a vállalat 2025-re, amit a kihívásokkal teli üzleti környezettel és a Nissan-befektetés egyszeri tételeivel indokolt.
renault
Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén

Mérsékelt elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis emelkedéssel indítja a kereskedést, a blue chipek vegyes elmozdulásokat mutatnak. A 4iG és a Rába ma reggel is a legjobban teljesítő papírok között van a nyitást követő percekben.

Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?

Erősebben indul az év a Boeingnél, mint az Airbusnál a megrendelések és az átadott gépek számát tekintve is, az amerikai repülőgépgyártó a kilábalás jeleit mutatja a válságos évek után után, miközben az Airbus ma reggel közzétett 2026-os tervei kisebb csalódást okoztak a piacoknak - jelentette a Cnbc.

Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Hernádi Zsolt a Telexnek adott interjút, ahol többek között a frissen kialakult ellátásbiztonsági helyzetről is beszélt. A Mol elnök-vezérigazgatója elmondta: részletes és hosszan tartó tesztsorozat indul az Adria-vezetéken, ráadásul az olajpiacon jelenleg Magyarország és Szlovákia is egy leválási ütemtervet készít. Azonban figyelmeztetett: a Mol szerint az orosz olajról való leválás technológiai okokból a piac 10 százalékának kiesését jelentené, ami termékhiányhoz és áremelkedéshez vezet.

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül
Tovább vette saját részvényeit az Opus

Az Opus Global folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat, 2026. február 18-án 72 061 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 536,21 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 50,1 millió db, csoport szinten összesen 169,7 millió darab (24,29%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója

A várakozásokat felülmúló bevételnövekedést ért el a Nestlé és a vállalat bejelentette, hogy a jövőben négy fő üzletágra összpontosítja tevékenységét, melynek részeként megválik jégkrémüzletágától.

Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett. Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, most egy kis megnyugvást láthattunk.
  • A nyitva tartó ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedések látszanak, a Nikkei 0,6 százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi pedig 3,1 százalékot ugrott - részben a Samsung emelkedésének köszönhetően - , ezzel új történelmi csúcsot állítva fel. A kínai és a hongkongi tőzsde a Holdújév miatt zárva tart.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,7 százalékot emelkedhet, míg a FTSE közel stagnálással kezdheti a kereskedést. Több fontos gyorsjelentés érkezett ma reggel, közzétette negyedéves számait az Airbus és a Nestle is.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A befektetési vállalkozások 2025-ös adatai ma jelennek meg, akkor a nemzetközi naptár is viszonylag üres, legfeljebb az amerikai külkereskedelem érdemel említést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 662,66 0,3% -0,9% 0,6% 3,3% 11,5% 57,7%
S&P 500 6 881,31 0,6% -0,9% -0,8% 0,5% 12,3% 75,8%
Nasdaq 24 898,87 0,8% -1,2% -2,5% -1,4% 12,3% 82,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 143,84 1,0% -0,9% 5,9% 13,5% 45,5% 89,0%
Hang Seng 26 705,94 0,0% -2,1% -0,5% 4,2% 16,2% -12,7%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,1% -1,5% 0,7% 19,1% -19,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 278,21 1,1% 1,7% -0,1% 3,2% 10,7% 82,0%
CAC 8 429,03 0,8% 1,4% 2,1% 3,4% 2,7% 47,1%
FTSE 10 686,18 1,2% 2,0% 4,4% 7,6% 21,9% 61,5%
FTSE MIB 46 361,09 1,3% -0,3% 1,2% 3,2% 20,2% 102,3%
IBEX 18 197,9 1,4% 0,9% 2,7% 5,1% 38,5% 125,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 820,6 2,3% -1,3% 4,5% 15,1% 44,2% 190,2%
ATX 5 820,55 2,1% 0,2% 6,4% 9,3% 40,4% 95,5%
PX 2 699,88 1,7% -0,8% -2,1% 0,5% 34,8% 155,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 450 3,2% -0,2% 5,1% 15,2% 65,0% 203,2%
Mol 3 576 1,1% -5,9% 1,2% 21,6% 18,7% 59,6%
Richter 11 820 1,3% 1,0% 12,9% 19,8% 7,0% 35,6%
Magyar Telekom 1 990 1,0% 1,3% 3,6% 11,0% 38,2% 381,8%
Nyersanyagok              
WTI 65,33 4,5% 0,8% 10,0% 14,1% -9,5% 8,0%
Brent 70,33 4,2% 1,3% 9,6% 15,6% -7,8% 9,9%
Arany 4 999,95 2,3% -0,4% 8,9% 15,6% 70,8% 181,2%
Devizák              
EURHUF 377,7 -0,1% -0,5% -2,0% -1,6% -5,8% 5,2%
USDHUF 319,4891 -0,2% -0,2% -3,8% -2,3% -16,6% 7,4%
GBPHUF 434,0149 0,3% -0,3% -2,3% -1,5% -10,3% 4,7%
EURUSD 1,1822 0,1% -0,3% 2,0% 0,7% 12,9% -2,1%
USDJPY 153,8 0,0% 0,1% -2,7% -1,9% 1,4% 45,4%
GBPUSD 1,3546 0,3% -0,6% 1,2% 0,7% 7,4% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 425 -1,5% -0,9% -30,5% -25,1% -30,5% 28,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 0,8% -2,4% -3,5% -2,1% -10,5% 221,0%
10 éves német állampapírhozam 2,7 0,1% -1,9% -3,4% -5,5% 9,7% -817,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,51 0,2% -2,0% -4,7% -5,2% -3,8% 163,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők

Címlapkép forrása: Getty Images

Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés volt szerdán, a magyar piacon is folytatódott a felpattanás, az esti órákban pedig emelkedtek az amerikai részvénypiacok is.

Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők

Pénteken teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az elemzői konszenzus pedig több fontos soron is érdemi elmozdulást vetít előre. Megnéztük, milyen eredményt vár a piac az egyes szegmensekben, és milyen tényezők formálhatták a vállalat teljesítményét.

Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

