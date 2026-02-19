Mínuszban zárt Amerika

Esnek az irányadó európai indexek, a DAX 0,5 százalékos, a Stoxx 600 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a CAC-40 0,6 százalékot esett.

A magyar tőzsde is lefordult, de nincsenek nagy mozgások, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma délelőtt.