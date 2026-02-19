Mínuszban zárt Amerika

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mínuszban zárták a napot az amerikai részvényindexek
- A Dow Jones index 49 395,2 ponton fejezte be a napot, ami 0,54 százalékos visszaesést jelent.
- Az S&P 500 index 6 861,9 ponton zárt, 0,28 százalékos csökkenéssel.
- A Nasdaq index 22 682,7 ponton fejezte be a kereskedést, ami 0,31 százalékos mínusznak felel meg.
A piaci hangulatot a nap során fokozódó kockázatkerülés határozta meg: eladói nyomás alá kerültek a magánhitelezéshez és alternatív befektetésekhez köthető részvények a likviditással kapcsolatos aggodalmak miatt, miközben a technológiai szektoron belül több szoftvercég árfolyama is gyengült, ami összességében lefelé húzta az indexeket.
Továbbra is mínuszban járnak az amerikai papírok
A vezető európai tőzsdeindexek egységesen mínuszban mozognak a kereskedés során.
- Az FTSE 100 index 10 627,0 ponton áll, ami 0,55 százalékos csökkenést jelent.
- A DAX index értéke 25 043,6 pont, 0,93 százalékos visszaeséssel.
- A CAC 40 index 8 398,8 ponton jár, ami 0,36 százalékos gyengülésnek felel meg.
Mínuszban Amerika
A vezető amerikai tőzsdeindexek egységesen mérsékelt csökkenést mutatnak a kereskedés során.
- A Dow Jones index 49 331,0 ponton áll, ami 0,67 százalékos visszaesést jelent.
- Az S&P 500 index 6 850,2 ponton jár, 0,45 százalékos csökkenéssel.
- A Nasdaq index értéke 22 664,9 pont, ami 0,39 százalékos mínusznak felel meg.
A piaci hangulatot több tényező is óvatossá teszi: a Walmart árfolyama enyhén gyengült, miután a cég egész éves várakozásai elmaradtak az előzetes becslésektől, miközben az olajárak emelkedése – az iráni–amerikai feszültségek miatt – tovább növeli a bizonytalanságot.
Az OTP volt ma a blue chipek között a leggyengébb
Az európai tőzsdékkel együtt esett ma a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben.
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt - Ez lesz a következő hónapok nagy nyertese?
Van egy részvény, melynek árfolyama sokat esett már a korábban látott csúcsokról a nagy AI-diszrupciós félelmek közepette. Ez a papír azonban nem csak, hogy olcsó, de most egy olyan támaszszinten is van, ahonnan egy nagyobb felpattanás jöhet. Nézzük is meg, hogy mit érdemes tudni erről a részvényről!
Az olajár emelkedik, az arany esik
A nyersanyagpiacokon vegyes mozgásokat látunk, az olaj árfolyama emelkedik az amerikai-iráni helyzetre, a WTI 1,7 százalékkal került feljebb.
A nemesfémek esnek, az arany az 5000 dolláros szint alá került, 0,3 százalékos mínuszban áll, a réz 1,8, a platina 2,4, a palládium pedig 4 százalékot esett.
Kinyitott USA
Esnek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékkal, az S&P 500 szintén 0,5 százalékkal, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
Eséssel nyithat Amerika
Csökkenéssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a Dow és az S&P 500 0,3 százalékos esést jelez előre a nyitásra, a Nasdaq futures 0,4 százalékos mínuszban áll.
Ismért erős amerikai adatok érkeztek
Javult az amerikai foglalkoztaotttásgi helyzet, erősödött az üzleti hangulat Philandelphiában és környékén. Viszont a külkereskedelmi hián a vártnál nagyobb lett.
Szemmel látható mínuszok az európai tőzsdéken
Jelentősebb mínuszok alakultak ki délutánra a vezető európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékot esett, a CAC-40 0,8 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 pedig 0,6 százalékot veszített értékéből.
Éppen most omlik össze az AI-mítosz - Na, ki nevet a végén?
Évek óta egyetlen szabály uralta a piacot, vegyél mindent amire rá van írva, hogy AI. Most viszont megfordult a játék. A befektetők hirtelen a költekezéstől kezdtek félni, és azokat jutalmazzák, akik kimaradnak a mesterséges intelligencia fegyverkezési versenyből. A fordulat legnagyobb nyertese egyelőre pont a lassúságával, körülményességével vádolt Apple.
Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit
Erős ünnepi negyedévet tudhat maga mögött a Walmart, a bevétel az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben növekedett a társaság ma közzétett gyorsjelentése szerint, ugyanakkor az éves előrejelzés elmaradt a piaci konszenzustól, esik is rá az árfolyam - írta meg a Cnbc.
Esnek a magyar blue chipek
Az európai tőzsdékkel együtt lefordult a magyar piac is, esik a BUX index a déli órákban.
Összebútorozik a 4iG a Yettel tulajdonosával - Gigantikus üzlet készülődik
Előzetes, nem kötelező érvényű együttműködési megállapodást írt alá a 4iG és a Yettel tulajdonosa a távközlési infrastruktúrát illetően, amelynek eredményeként a 4iG távközlési leányvállalata a Cetin Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat, ezzel párhuzamosan pedig a Yettel és a Cetin Hungary tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group is jelentős részesedést szerezhet a 4iG Csoport tulajdonában álló vezetékes hálózati infrastruktúra-társaságában, a 2Connectben. A megállapodás eredményeként a Yettel 2026 második felében belép a vezetékes piacra a 2Connect hálózatán, míg a One 2028-tól használhatja a Cetin mobilinfrastruktúráját.
Elképesztő tőkebeáramlás indult meg Japánba: több mint egy évtizede nem volt ilyen
Külföldi befektetők több mint egy évtizede nem látott mértékben vásároltak japán részvényeket és határidős indexügyleteket Takaicsi Szanae miniszterelnök történelmi jelentőségű választási győzelmét követően - írja a Bloomberg.
Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's
Folytatja flottamegújítási programját a Waberer's, közel ezer járművet cserél idén a vállalat, amitől hatékonyabb üzemeltetést és a fenntarthatósági célok támogatását várja a cég.
Lefordult a BUX
Esnek az irányadó európai indexek, a DAX 0,5 százalékos, a Stoxx 600 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,4 százalékos mínuszban áll, míg a CAC-40 0,6 százalékot esett.
A magyar tőzsde is lefordult, de nincsenek nagy mozgások, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma délelőtt.
Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama
A Carvana online használtautó-kereskedő csalódást keltő negyedéves eredményekről számolt be, aminek hatására a társaság részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15 százalékkal zuhant.
Gyorsjelentések mozgatják az európai tőzsdéket
Kis esésekkel indul a csütörtöki nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,2 százalékkal, a DAX 0,3 százalékkal, az FTSE-100 és a CAC-40 szintén 0,3 százalékkal került lejjebb.
Főként vállalati gyorsjelentések mozgatják ma a piacokat, közzétette számait az Airbus, a Renault és a Nestle is:
- Az Airbus árfolyama 5,2 százalékos mínuszban nyitott, miután az idei évre a piaci várakozásoktól elmaradó célszámot közölt a vállalat a repülőgépszállításokra.
- A Nestle 3 százalékot emelkedett, a negyedik negyedéves bevételnövekedés az elemzői konszenzus felett alakult és a cég halad előre a reorganizációval, előrelépéseket ért el a jégkrémüzletág eladásában.
- A Renault 0,4 százalékos emelkedéssel kezdi a napot annak ellenére, hogy jelentős, 10,9 milliárd eurós veszteséget jelentett a vállalat 2025-re, amit a kihívásokkal teli üzleti környezettel és a Nissan-befektetés egyszeri tételeivel indokolt.
Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén
Mérsékelt elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis emelkedéssel indítja a kereskedést, a blue chipek vegyes elmozdulásokat mutatnak. A 4iG és a Rába ma reggel is a legjobban teljesítő papírok között van a nyitást követő percekben.
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Erősebben indul az év a Boeingnél, mint az Airbusnál a megrendelések és az átadott gépek számát tekintve is, az amerikai repülőgépgyártó a kilábalás jeleit mutatja a válságos évek után után, miközben az Airbus ma reggel közzétett 2026-os tervei kisebb csalódást okoztak a piacoknak - jelentette a Cnbc.
Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül
Hernádi Zsolt a Telexnek adott interjút, ahol többek között a frissen kialakult ellátásbiztonsági helyzetről is beszélt. A Mol elnök-vezérigazgatója elmondta: részletes és hosszan tartó tesztsorozat indul az Adria-vezetéken, ráadásul az olajpiacon jelenleg Magyarország és Szlovákia is egy leválási ütemtervet készít. Azonban figyelmeztetett: a Mol szerint az orosz olajról való leválás technológiai okokból a piac 10 százalékának kiesését jelentené, ami termékhiányhoz és áremelkedéshez vezet.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Az Opus Global folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat, 2026. február 18-án 72 061 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 536,21 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 50,1 millió db, csoport szinten összesen 169,7 millió darab (24,29%).
Drasztikus lépésre szánta el magát a Nescafé és Maggi gyártója
A várakozásokat felülmúló bevételnövekedést ért el a Nestlé és a vállalat bejelentette, hogy a jövőben négy fő üzletágra összpontosítja tevékenységét, melynek részeként megválik jégkrémüzletágától.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett. Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, most egy kis megnyugvást láthattunk.
- A nyitva tartó ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedések látszanak, a Nikkei 0,6 százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi pedig 3,1 százalékot ugrott - részben a Samsung emelkedésének köszönhetően - , ezzel új történelmi csúcsot állítva fel. A kínai és a hongkongi tőzsde a Holdújév miatt zárva tart.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,7 százalékot emelkedhet, míg a FTSE közel stagnálással kezdheti a kereskedést. Több fontos gyorsjelentés érkezett ma reggel, közzétette negyedéves számait az Airbus és a Nestle is.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A befektetési vállalkozások 2025-ös adatai ma jelennek meg, akkor a nemzetközi naptár is viszonylag üres, legfeljebb az amerikai külkereskedelem érdemel említést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Getty Images
Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés volt szerdán, a magyar piacon is folytatódott a felpattanás, az esti órákban pedig emelkedtek az amerikai részvénypiacok is.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Pénteken teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az elemzői konszenzus pedig több fontos soron is érdemi elmozdulást vetít előre. Megnéztük, milyen eredményt vár a piac az egyes szegmensekben, és milyen tényezők formálhatták a vállalat teljesítményét.
