Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru:
Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában figyelemreméltónak nevezte a kínai technológiai vállalatok fejlődését, külön kiemelve a mesterséges intelligencia területét - tudósított a Cnbc.
Altman véleménye szerint

a kínai fejlődés üteme elképesztően gyors, a haladás pedig a technológiai szektor teljes vertikumában megfigyelhető.

Hozzátette: egyes területeken a kínai cégek már a nemzetközi élmezőny közelében járnak, míg más szegmensekben még tapasztalható némi lemaradás.

Ezek a megjegyzések különösen annak fényében fontosak, hogy az Egyesült Államok és Kína között intenzív verseny zajlik az általános mesterséges intelligencia (AGI) kifejlesztéséért. A küzdelem célja az emberi képességekkel egyenértékű technológia létrehozása, valamint annak széles körű társadalmi alkalmazása.

Címlapkép forrása: Portfolio

