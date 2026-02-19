Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Altman véleménye szerint

a kínai fejlődés üteme elképesztően gyors, a haladás pedig a technológiai szektor teljes vertikumában megfigyelhető.

Hozzátette: egyes területeken a kínai cégek már a nemzetközi élmezőny közelében járnak, míg más szegmensekben még tapasztalható némi lemaradás.

Ezek a megjegyzések különösen annak fényében fontosak, hogy az Egyesült Államok és Kína között intenzív verseny zajlik az általános mesterséges intelligencia (AGI) kifejlesztéséért. A küzdelem célja az emberi képességekkel egyenértékű technológia létrehozása, valamint annak széles körű társadalmi alkalmazása.

