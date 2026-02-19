Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett. Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, most egy kis megnyugvást láthattunk.
- A nyitva tartó ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedések látszanak, a Nikkei 0,6 százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi pedig 3,1 százalékot ugrott - részben a Samsung emelkedésének köszönhetően - , ezzel új történelmi csúcsot állítva fel. A kínai és a hongkongi tőzsde a Holdújév miatt zárva tart.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,7 százalékot emelkedhet, míg a FTSE közel stagnálással kezdheti a kereskedést. Több fontos gyorsjelentés érkezett ma reggel, közzétette negyedéves számait az Airbus és a Nestle is.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A befektetési vállalkozások 2025-ös adatai ma jelennek meg, akkor a nemzetközi naptár is viszonylag üres, legfeljebb az amerikai külkereskedelem érdemel említést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 662,66
|0,3%
|-0,9%
|0,6%
|3,3%
|11,5%
|57,7%
|S&P 500
|6 881,31
|0,6%
|-0,9%
|-0,8%
|0,5%
|12,3%
|75,8%
|Nasdaq
|24 898,87
|0,8%
|-1,2%
|-2,5%
|-1,4%
|12,3%
|82,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 143,84
|1,0%
|-0,9%
|5,9%
|13,5%
|45,5%
|89,0%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,0%
|-2,1%
|-0,5%
|4,2%
|16,2%
|-12,7%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,1%
|-1,5%
|0,7%
|19,1%
|-19,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 278,21
|1,1%
|1,7%
|-0,1%
|3,2%
|10,7%
|82,0%
|CAC
|8 429,03
|0,8%
|1,4%
|2,1%
|3,4%
|2,7%
|47,1%
|FTSE
|10 686,18
|1,2%
|2,0%
|4,4%
|7,6%
|21,9%
|61,5%
|FTSE MIB
|46 361,09
|1,3%
|-0,3%
|1,2%
|3,2%
|20,2%
|102,3%
|IBEX
|18 197,9
|1,4%
|0,9%
|2,7%
|5,1%
|38,5%
|125,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 820,6
|2,3%
|-1,3%
|4,5%
|15,1%
|44,2%
|190,2%
|ATX
|5 820,55
|2,1%
|0,2%
|6,4%
|9,3%
|40,4%
|95,5%
|PX
|2 699,88
|1,7%
|-0,8%
|-2,1%
|0,5%
|34,8%
|155,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 450
|3,2%
|-0,2%
|5,1%
|15,2%
|65,0%
|203,2%
|Mol
|3 576
|1,1%
|-5,9%
|1,2%
|21,6%
|18,7%
|59,6%
|Richter
|11 820
|1,3%
|1,0%
|12,9%
|19,8%
|7,0%
|35,6%
|Magyar Telekom
|1 990
|1,0%
|1,3%
|3,6%
|11,0%
|38,2%
|381,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,33
|4,5%
|0,8%
|10,0%
|14,1%
|-9,5%
|8,0%
|Brent
|70,33
|4,2%
|1,3%
|9,6%
|15,6%
|-7,8%
|9,9%
|Arany
|4 999,95
|2,3%
|-0,4%
|8,9%
|15,6%
|70,8%
|181,2%
|Devizák
|EURHUF
|377,7
|-0,1%
|-0,5%
|-2,0%
|-1,6%
|-5,8%
|5,2%
|USDHUF
|319,4891
|-0,2%
|-0,2%
|-3,8%
|-2,3%
|-16,6%
|7,4%
|GBPHUF
|434,0149
|0,3%
|-0,3%
|-2,3%
|-1,5%
|-10,3%
|4,7%
|EURUSD
|1,1822
|0,1%
|-0,3%
|2,0%
|0,7%
|12,9%
|-2,1%
|USDJPY
|153,8
|0,0%
|0,1%
|-2,7%
|-1,9%
|1,4%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3546
|0,3%
|-0,6%
|1,2%
|0,7%
|7,4%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 425
|-1,5%
|-0,9%
|-30,5%
|-25,1%
|-30,5%
|28,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|0,8%
|-2,4%
|-3,5%
|-2,1%
|-10,5%
|221,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|0,1%
|-1,9%
|-3,4%
|-5,5%
|9,7%
|-817,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,51
|0,2%
|-2,0%
|-4,7%
|-5,2%
|-3,8%
|163,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés volt szerdán, a magyar piacon is folytatódott a felpattanás, az esti órákban pedig emelkedtek az amerikai részvénypiacok is.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Pénteken teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az elemzői konszenzus pedig több fontos soron is érdemi elmozdulást vetít előre. Megnéztük, milyen eredményt vár a piac az egyes szegmensekben, és milyen tényezők formálhatták a vállalat teljesítményét.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna
Számos felvétel kering a közösségi médiában.
Bíróság előtt faggatták a Facebook-alapítót: óriási a tét
A Meta mélyen a zsebébe nyúlhat, ha veszít.
Rendkívüli intézkedésről döntött az egykori polgárháborús ország: kinyitják a börtönök kapuit
Két célja van a lépésnek.
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást
Brüsszel kimondta, az egész unióban egyre súlyosabb az adóssághelyzet, a magyar gazdaság is szenved tőle.
A bolondját járatja egyik fő szövetségesével Donald Trump: már megint páros lábbal szállt bele
Korábban pedig mintha megbékélt volna.
Milliárdokat éget el a Volkswagen, elhalasztja új márkájának bevezetését
Pedig megmentő lehetett volna.
Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt
A piac csökkentést vár.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.