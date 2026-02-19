  • Megjelenítés
Üzlet

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Portfolio
Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék és ma reggel a nyitva tartó ázsiai részvénypiacokon is többnyire erősödéseket látni, a dél-koreai index még új történelmi csúcsra is ment a chipgyártók vezetésével. Az európai piacokon iránykereséssel kezdődhet a kereskedés, vállalati gyorsjelentések mozgathatják a hangulatot mai fontos makroadatok híján. A magyar tőzsde szépen teljesített tegnap, a hangsúly itthon is lassan a gyorsjelentésekre helyeződik, holnap hajnalban közzéteszi számait a Mol.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett. Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, most egy kis megnyugvást láthattunk.
  • A nyitva tartó ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedések látszanak, a Nikkei 0,6 százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi pedig 3,1 százalékot ugrott - részben a Samsung emelkedésének köszönhetően - , ezzel új történelmi csúcsot állítva fel. A kínai és a hongkongi tőzsde a Holdújév miatt zárva tart.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,7 százalékot emelkedhet, míg a FTSE közel stagnálással kezdheti a kereskedést. Több fontos gyorsjelentés érkezett ma reggel, közzétette negyedéves számait az Airbus és a Nestle is.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones és az S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A befektetési vállalkozások 2025-ös adatai ma jelennek meg, akkor a nemzetközi naptár is viszonylag üres, legfeljebb az amerikai külkereskedelem érdemel említést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 662,66 0,3% -0,9% 0,6% 3,3% 11,5% 57,7%
S&P 500 6 881,31 0,6% -0,9% -0,8% 0,5% 12,3% 75,8%
Nasdaq 24 898,87 0,8% -1,2% -2,5% -1,4% 12,3% 82,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 143,84 1,0% -0,9% 5,9% 13,5% 45,5% 89,0%
Hang Seng 26 705,94 0,0% -2,1% -0,5% 4,2% 16,2% -12,7%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,1% -1,5% 0,7% 19,1% -19,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 278,21 1,1% 1,7% -0,1% 3,2% 10,7% 82,0%
CAC 8 429,03 0,8% 1,4% 2,1% 3,4% 2,7% 47,1%
FTSE 10 686,18 1,2% 2,0% 4,4% 7,6% 21,9% 61,5%
FTSE MIB 46 361,09 1,3% -0,3% 1,2% 3,2% 20,2% 102,3%
IBEX 18 197,9 1,4% 0,9% 2,7% 5,1% 38,5% 125,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 820,6 2,3% -1,3% 4,5% 15,1% 44,2% 190,2%
ATX 5 820,55 2,1% 0,2% 6,4% 9,3% 40,4% 95,5%
PX 2 699,88 1,7% -0,8% -2,1% 0,5% 34,8% 155,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 450 3,2% -0,2% 5,1% 15,2% 65,0% 203,2%
Mol 3 576 1,1% -5,9% 1,2% 21,6% 18,7% 59,6%
Richter 11 820 1,3% 1,0% 12,9% 19,8% 7,0% 35,6%
Magyar Telekom 1 990 1,0% 1,3% 3,6% 11,0% 38,2% 381,8%
Nyersanyagok              
WTI 65,33 4,5% 0,8% 10,0% 14,1% -9,5% 8,0%
Brent 70,33 4,2% 1,3% 9,6% 15,6% -7,8% 9,9%
Arany 4 999,95 2,3% -0,4% 8,9% 15,6% 70,8% 181,2%
Devizák              
EURHUF 377,7 -0,1% -0,5% -2,0% -1,6% -5,8% 5,2%
USDHUF 319,4891 -0,2% -0,2% -3,8% -2,3% -16,6% 7,4%
GBPHUF 434,0149 0,3% -0,3% -2,3% -1,5% -10,3% 4,7%
EURUSD 1,1822 0,1% -0,3% 2,0% 0,7% 12,9% -2,1%
USDJPY 153,8 0,0% 0,1% -2,7% -1,9% 1,4% 45,4%
GBPUSD 1,3546 0,3% -0,6% 1,2% 0,7% 7,4% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 425 -1,5% -0,9% -30,5% -25,1% -30,5% 28,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 0,8% -2,4% -3,5% -2,1% -10,5% 221,0%
10 éves német állampapírhozam 2,7 0,1% -1,9% -3,4% -5,5% 9,7% -817,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,51 0,2% -2,0% -4,7% -5,2% -3,8% 163,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés volt szerdán, a magyar piacon is folytatódott a felpattanás, az esti órákban pedig emelkedtek az amerikai részvénypiacok is.

Pénteken teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az elemzői konszenzus pedig több fontos soron is érdemi elmozdulást vetít előre. Megnéztük, milyen eredményt vár a piac az egyes szegmensekben, és milyen tényezők formálhatták a vállalat teljesítményét.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

