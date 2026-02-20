24 év után történt trónfosztás: már nem a Walmart legnagyobb bevételt termelő amerikai cég

Éves bevétele alapján az Amazon lett a legnagyobb amerikai vállalat tavaly, megelőzve a 2001 óta folyamatosan első Walmartot.

A Walmart amerikai kiskereskedelmi cég csütörtökön ismertette, hogy a január végével záródott pénzügyi évében a bevétele 713,2 milliárd dollár volt, míg korábban az Amazon 716,9 milliárd dollárról jelentett a december végével záródott pénzügyi évéről. Éves összevetésben az Amazon bevétele 12,4 százalékkal, a Walmarté 4,7 százalékkal nőtt.

Tavaly az Amazonra esett a teljes amerikai kiskereskedelmi forgalom csaknem 9 százaléka, a Walmartra pedig mintegy 7,6 százaléka.

A Walmart 2001 óta volt listavezető az éves bevétel alapján, amikor az olajipari Exxon Mobilt előzte meg.

Jeff Bezos 1994-ben alapította az Amazont online könyvesboltként. A vállalat azóta vezető online kiskereskedővé, felhőszolgáltatóvá és mesterséges intelligencia-technológiai szolgáltatóvá nőtte ki magát. Az Amazon emellett saját elektronikus eszközöket, ruházati cikkeket és élelmiszereket is gyárt, streaming szolgáltatással rendelkezik, valamint filmeket és tévésorozatokat készít.

Címlapkép forrása: Portfolio

