Alulteljesítő volt a magyar tőzsde
Alulteljesítő volt a magyar tőzsde

Portfolio
Megütötték a nap végén a hazai tőzsdét, a BUX index így mínuszban fejezte be a pénteki kereskedést, miközben az európai és amerikai indexek pluszban állnak a budapesti tőzsde zárása idején.
Ma a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon,

mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Gránit Bank árfolyama 3,4 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 0,8 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Tero Vesalainen

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

