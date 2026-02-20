  • Megjelenítés
Káosz a vámdöntés körül: sorban állnak a vállalatok, hogy visszakérjék a befizetett vámokat
Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken kimondta, hogy Donald Trump elnöknek nem volt jogalapja vámokat kivetni, a testület ugyanakkor a már befizetett, becslések szerint 170 milliárd dollárnyi vám visszatérítéséről nem döntött, ezzel elhúzódó jogi csatát nyitva meg az importőrök és a kormány között - írja a Bloomberg.

A Amerikai Legfelsőbb Bíróság bírái

a visszatérítés kérdését az alsóbb fokú Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságra hárították.

Brett Kavanaugh bíró maga is elismerte, hogy a visszatérítési folyamat várhatóan "káosz" lesz.

Az ítéletre várva több mint 1500 vállalat indított keresetet a kereskedelmi bíróságon, hogy bebiztosítsa helyét a visszatérítési sorban. A kormány korábbi beadványaiban jelezte: nem vitatja a bíróság hatáskörét az ügyben, de fenntartotta a lehetőséget a jogosult importőrök körének szűkítésére. A tét hatalmas, hiszen 2025 végéig több mint 300 ezer importőr fizette be a vitatott vámokat.

A kereskedelmi bíróságnak van már tapasztalata a tömeges visszatérítési eljárások levezénylésében. 1998-ban, amikor a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette az exportőröket sújtó kikötői karbantartási adót, a testületnek mintegy 4000 ügyet és 750 millió dollárt kellett kezelnie. A mostani ügy nagyságrendje azonban ennek a többszázszorosa.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy az államkincstár közel 774 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezik, így a visszatérítés fedezete biztosított. Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamat akár egy évnél is tovább tarthat. Bessent egyúttal megkérdőjelezte a visszatérítések jogosságát azon cégek esetében, amelyek a vámköltségeket áthárították a vásárlókra. "A Costco, amely beperelte az amerikai kormányt, vajon visszaadja majd a pénzt az ügyfeleinek?" – tette fel a kérdést.

A Bloomberg elemzése szerint az IEEPA-vámok által leginkább érintett szektorok a textilipar, a játékgyártás, valamint az élelmiszer- és italágazat. A hazai gyártáshoz szükséges alkatrészek importjánál a gépgyártás, az elektronika és az autóipar viseli a legnagyobb terhet. A visszatérítéseknél a cégméret is meghatározó lesz, mivel a pénz a nyilvántartott importőröknek jár vissza. Így a nagyobb, közvetlenül importáló vállalatok előnyben lesznek a kisebb cégekkel szemben, amelyek nagykereskedőkön keresztül vásárolnak.

A jogi szakértők arra figyelmeztetik ügyfeleiket, hogy a kormányzat megnehezítheti a visszatérítési folyamatot. Előfordulhat, hogy igazolni kell majd, hogy a vámköltséget nem hárították tovább, vagy szállítmányonkénti részletes dokumentációt kérhetnek. Az importőröknek azt javasolják, hogy rendezzék nyilvántartásaikat, még akkor is, ha a pontos eljárásrend egyelőre nem ismert.

