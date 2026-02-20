Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Donald Trump újabb 10 százalékos vámot lengetett ma be azt követően, hogy a Legfelsőbb Bíróság eltörölte az amerikai elnök globális importvámjait.

Az amerikai indexek tovább emelkednek Trump tájékoztatóját követően, a Dow 0,4 százalékos, az S&P 500 0,7 százalékos, a Nasdaq 1 százalékos pluszban áll.

Nagyot mennek ma a techrészvények, az Amazon 3 százalékot emelkedett, de az Apple is 1,3 százalékos erősödést mutat.