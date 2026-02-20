Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ütöttek egy nagyot az aranyon
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait, a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét. A hírre azonnal jött a tőkepiaci reakció: a döntés nyomán enyhülő gazdasági feszültség hatására ütöttek egyet a klasszikus menekülőeszköznek számító arany árfolyamán,
de a vezető amerikai tőzsdéknél is heves mozgásokat láthatunk, miközben emésztik a befektetők a váratlan fejleményt és azt igyekeznek kilogikázni, hogy mit jelenthet pontosan és milyen következményei lehetnek a bírósági döntésnek.
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltötölte a Donald Trump amerikai elnök globális vámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Esnek az amerikai tőzsdék
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,4 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb. Az esés mögött részben a nyitás előtt érkezett makroadatok állnak, egyrészt a negyedik negyedéves GDP-adat jelentősen elmaradt a várakozásoktól, másrészt meglepetésre emelkedett a Fed által figyelt PCE infláció. A befektetők eközben a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntését várják Donald Trump vámtarifáiról.
Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól
Az amerikai részvények öt éve nem látott mértékben veszítettek vonzerejükből a nemzetközi társaikhoz képest – derül ki a Bank of America legfrissebb elemzéséből. A befektetők egyre inkább a külföldi piacok felé fordulnak, miközben az S&P 500 index idén gyakorlatilag stagnál - tudósított a Bloomberg.
Nagyon belassult az amerikai növekedés
A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.
Éledezik a Klarna
Tegnap szétverték a Klarna részvényeit, miután a svéd „buy now, pay later” szolgáltató és online bank a negyedik negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, és a vártnál gyengébb előrejelzést adott 2026-ra, miután a gyors növekedés a költségeket is megemelte.
A cég nettó vesztesége a lezárt negyedéven több mint duplája volt az elemzői várakozásoknak.
A jelentést követően 23 százalékot zuhant a Klarna árfolyama, ma viszont a nyitás előtti kereskedésben kezd magához térni a papír, 1,1 százalékos pluszban kezdheti majd a mai kereskedést.
A tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik - Interjú Veres Tiborral, az év üzletemberével
Veres Tibort, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosát választották idén az EY Az Év Üzletembere Díj magyarországi győztesévé, így ő képviseli az országot a monacói világdöntőn. Az elismerés apropóján a több mint három évtizede épített nemzetközi cégcsoport mögötti szemléletről, a vállalkozói gondolkodás kialakulásáról, a kudarcok szerepéről és a hosszú távú értékteremtésről beszélgettünk vele.
Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát
Az elmúlt öt évben a közepesen magas és magas kockázatú nyugdíjalapok 89 százaléka teljesített rosszabbul a londoni FTSE 100 tőzsdeindexnél. Ez derül ki az Investing Insiders elemzéséből, amely 7370 nyugdíjalapot vizsgált a 2020 vége és 2025 vége közötti időszakban - írja a Financial Times.
24 év után történt trónfosztás: már nem a Walmart legnagyobb bevételt termelő amerikai cég
Éves bevétele alapján az Amazon lett a legnagyobb amerikai vállalat tavaly, megelőzve a 2001 óta folyamatosan első Walmartot.
Európa emelkedik, a magyar piac alulteljesít
Továbbra is pozitív hangulat látható az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,5 százalékos pluszban van. A vezető európai benchmarkok közül a DAX 0,3 százalékot erősödött, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot emelkedett.
A magyar piac eközben továbbra is alulteljesítő, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van. A blue chipek kivétel nélkül esnek, az OTP 0,1 százalékot, a Richter 0,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot gyengült. A Mol 0,6 százalékot esett a hajnalban közzétett gyorsjelentés után.
Véleményt mondott az Alteo-ról az MBH Bank
Felemás évet zárt az Alteo 2025-ben. Miközben az árbevétel közel ötödével nőtt, a jövedelmezőség jelentősen romlott. Az MBH friss elemzésében értékelte a számokat.
Trump ultimátumot adott, féléves csúcsra ugrott az olajár
Az olaj ára hathavi csúcsra emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök legfeljebb 15 napos határidőt szabott Iránnak a nukleáris programjáról szóló megállapodás megkötésére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok nagyszabású katonai összevonást hajtott végre a Közel-Keleten - tudósított a Bloomberg.
Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást
Az Alteo sikeresen teljesítette a MAVIR aFRR akkreditációs tesztjeit, ezzel megszerezte a PICASSO platformhoz való csatlakozás előfeltételét. Ennek eredményeként az Alteo Magyarország PICASSO platformhoz való csatlakozásától, azaz 2026. október 1-jétől kezdődően nem csak a hazai, hanem az országhatárt átlépve szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást.
Esik a Mol
A gyorsjelentést követően a Mol árfolyama komoly volatilitást mutat, egy ponton 2 százalékos pluszban is járt a jegyzés, majd gyorsan leütötték 0,5 százalékos mínuszban, amely környékén jelenleg is található.
Emelkedés Európában
Kis emelkedés látszik az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot erősödött. A milánói börze ugyancsak 0,3 százalékot emelkedett, a spanyol piac pedig stagnál.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedés látható ma reggel, a magyar piac relatív alulteljesítéssel kezdi a napot.
Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés
Az Aston Martin újabb profit warningot adott ki, ami arra utal, hogy Lawrence Stroll milliárdosnak egyelőre nem sikerült talpra állítania a nehéz helyzetbe került brit luxusautó-gyártót - közölte a Bloomberg.
Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők
A globális befektetők rekordösszegeket fektetnek európai részvényekbe, miután az amerikai piactól való diverzifikáció igénye találkozott az európai gazdaság iránti növekvő optimizmussal. Az EPFR adatai szerint a február az eddigi legerősebb hónapnak ígérkezik az európai részvényalapokba áramló tőke tekintetében - számolt be a Financial Times.
Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol
Ma hajnalban publikálta 2025 negyedik negyedévére vonatkozó gyorsjelentését a Mol. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a volatilis iparági környezetben összességében kifejezetten erős negyedévet zárt a hazai olajvállalat, az eredményt elsősorban a feldolgozás-kereskedelem (Downstream) üzletág teljesítménye támogatta, de kellemes meglepetést okozott, hogy a várakozásokkal ellentétben nemhogy nyereséges lett, de az eddigi legerősebb negyedévét produkálta a MOHU tevékenyégét magába foglaló Körforgásos Gazdaság szolgáltatások üzletág. Összességében nincs ok a panaszra, hiszen története második legmagasabb EBITDA-ját érte el 2025-ben a Mol, igaz, a következő üzleti évben ennél szerényebb eredményre számít az olajcég.
Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt
A Blue Owl Capital döntése, amellyel véglegesen felfüggesztette a tőkekivonást egyik magánhitel-alapjából, csütörtökön eladási hullámot indított el a Wall Street legnagyobb alternatív eszközkezelőinek részvényeinél. A lépés újabb kérdéseket vetett fel a magánhitel-piac stabilitásával kapcsolatban - tudósított a FT.
Szembe mehet a világgal Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,63 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 16,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 395,16
|-0,5%
|-0,1%
|0,1%
|2,8%
|10,7%
|56,8%
|S&P 500
|6 861,89
|-0,3%
|0,4%
|-1,1%
|0,2%
|11,7%
|75,6%
|Nasdaq
|24 797,34
|-0,4%
|0,4%
|-2,9%
|-1,8%
|11,8%
|82,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 467,83
|0,6%
|-0,3%
|7,2%
|14,2%
|46,7%
|91,4%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,0%
|-1,2%
|0,5%
|4,2%
|16,4%
|-12,9%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,3%
|-1,6%
|0,7%
|18,3%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 043,57
|-0,9%
|0,8%
|0,3%
|2,3%
|11,6%
|79,0%
|CAC
|8 398,78
|-0,4%
|0,7%
|3,5%
|3,1%
|3,6%
|45,5%
|FTSE
|10 627,04
|-0,6%
|2,2%
|4,2%
|7,0%
|22,0%
|60,4%
|FTSE MIB
|45 794,22
|-1,2%
|-0,9%
|1,3%
|1,9%
|19,4%
|97,9%
|IBEX
|18 017,5
|-1,0%
|0,7%
|2,0%
|4,1%
|39,4%
|121,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 673,8
|-0,9%
|-2,7%
|3,7%
|14,1%
|43,0%
|187,4%
|ATX
|5 788,53
|-0,6%
|1,5%
|6,4%
|8,7%
|42,4%
|92,6%
|PX
|2 692,55
|-0,3%
|-0,7%
|-1,4%
|0,3%
|34,3%
|155,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 690
|-1,9%
|-3,1%
|3,5%
|13,1%
|61,1%
|195,5%
|Mol
|3 570
|-0,2%
|-6,5%
|0,7%
|21,4%
|19,2%
|60,4%
|Richter
|11 820
|0,0%
|0,5%
|12,6%
|19,8%
|8,9%
|35,9%
|Magyar Telekom
|1 992
|0,1%
|1,0%
|4,3%
|11,2%
|38,5%
|382,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,66
|2,0%
|5,7%
|12,2%
|16,4%
|-8,2%
|10,2%
|Brent
|70,33
|0,0%
|4,0%
|9,6%
|15,6%
|-7,5%
|11,7%
|Arany
|5 007,36
|0,1%
|1,0%
|7,2%
|15,8%
|71,0%
|180,5%
|Devizák
|EURHUF
|378,9250
|0,3%
|0,2%
|-1,7%
|-1,3%
|-5,8%
|5,7%
|USDHUF
|322,1466
|0,8%
|1,3%
|-2,7%
|-1,5%
|-16,5%
|9,0%
|GBPHUF
|433,7100
|-0,1%
|-0,3%
|-2,4%
|-1,6%
|-10,8%
|4,6%
|EURUSD
|1,1763
|-0,5%
|-1,0%
|1,1%
|0,2%
|12,8%
|-3,0%
|USDJPY
|154,2850
|0,0%
|1,1%
|-2,4%
|-1,6%
|1,9%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3455
|-0,7%
|-1,5%
|0,2%
|0,0%
|6,9%
|-4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 973
|0,8%
|1,2%
|-27,6%
|-24,5%
|-30,7%
|19,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-0,3%
|-0,6%
|-3,8%
|-2,3%
|-10,4%
|206,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,1%
|-1,1%
|-3,3%
|-5,5%
|7,2%
|-882,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,54
|0,5%
|-1,2%
|-4,4%
|-4,8%
|-3,8%
|162,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â© 2024 Yiu Yu Hoi
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol
Most a JANAF-on van a figyelem.
Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent
Különleges tudást szerez a világ legsötétebb diktatúrája.
Nagyon belassult az amerikai növekedés
Kinek mit intézett a kormánya.
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Ukrajna komoly támogatót kaphat.
Az Európai Bizottság készül a következő pandémiára: jöhetnek az újgenerációs vakcinák
Hatalmas összeget szánnak a célra.
A szabályozás, ami mindent lassít: hogyan fogja meg a plázastop a boltláncokat?
A szubjektivitás a fő probléma.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?