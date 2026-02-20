  • Megjelenítés
Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio
Izgalmas a nap a nemzetközi piacokon, Európában jól teljesítenek a tőzsdék, az USA-ban pedig bizonytalan a hangulat, miután a nyitás előtt a vártnál gyengébb GDP- , és inflációs adatok érkeztek. Történt egy nagyon fontos fejllemény is: az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump amerikai elnök globális vámjait, amire reagálva nagyot esett az arany árfolyama, de az amerikai részvényindexeknél is komoly mozgások indultak. Eközben a geopolitikai fronton zajlanak az események, az olajár féléves csúcsra ment, miután Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10-15 napban döntést hoz az Iránnal szembeni katonai fellépéstől.
Ütöttek egy nagyot az aranyon

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait, a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét. A hírre azonnal jött a tőkepiaci reakció: a döntés nyomán enyhülő gazdasági feszültség hatására ütöttek egyet a klasszikus menekülőeszköznek számító arany árfolyamán,

de a vezető amerikai tőzsdéknél is heves mozgásokat láthatunk, miközben emésztik a befektetők a váratlan fejleményt és azt igyekeznek kilogikázni, hogy mit jelenthet pontosan és milyen következményei lehetnek a bírósági döntésnek.

Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltötölte a Donald Trump amerikai elnök globális vámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.

Tovább a cikkhez
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Esnek az amerikai tőzsdék

Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,4 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb. Az esés mögött részben a nyitás előtt érkezett makroadatok állnak, egyrészt a negyedik negyedéves GDP-adat jelentősen elmaradt a várakozásoktól, másrészt meglepetésre emelkedett a Fed által figyelt PCE infláció. A befektetők eközben a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntését várják Donald Trump vámtarifáiról.

hiMmYPBi
Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól

Az amerikai részvények öt éve nem látott mértékben veszítettek vonzerejükből a nemzetközi társaikhoz képest – derül ki a Bank of America legfrissebb elemzéséből. A befektetők egyre inkább a külföldi piacok felé fordulnak, miközben az S&P 500 index idén gyakorlatilag stagnál - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Hatalmas fordulat a piacokon: évek óta nem látott ütemben pártolnak el a befektetők az Egyesült Államoktól
Nagyon belassult az amerikai növekedés

A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.

Tovább a cikkhez
Nagyon belassult az amerikai növekedés
Éledezik a Klarna

Tegnap szétverték a Klarna részvényeit, miután a svéd „buy now, pay later” szolgáltató és online bank a negyedik negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, és a vártnál gyengébb előrejelzést adott 2026-ra, miután a gyors növekedés a költségeket is megemelte.

A cég nettó vesztesége a lezárt negyedéven több mint duplája volt az elemzői várakozásoknak.

A jelentést követően 23 százalékot zuhant a Klarna árfolyama, ma viszont a nyitás előtti kereskedésben kezd magához térni a papír, 1,1 százalékos pluszban kezdheti majd a mai kereskedést.

FP11HX2q
A tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik - Interjú Veres Tiborral, az év üzletemberével

Veres Tibort, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosát választották idén az EY Az Év Üzletembere Díj magyarországi győztesévé, így ő képviseli az országot a monacói világdöntőn. Az elismerés apropóján a több mint három évtizede épített nemzetközi cégcsoport mögötti szemléletről, a vállalkozói gondolkodás kialakulásáról, a kudarcok szerepéről és a hosszú távú értékteremtésről beszélgettünk vele.

Tovább a cikkhez
A tartós üzleti siker nem rövid távú eredményekből születik - Interjú Veres Tiborral, az év üzletemberével
Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát

Az elmúlt öt évben a közepesen magas és magas kockázatú nyugdíjalapok 89 százaléka teljesített rosszabbul a londoni FTSE 100 tőzsdeindexnél. Ez derül ki az Investing Insiders elemzéséből, amely 7370 nyugdíjalapot vizsgált a 2020 vége és 2025 vége közötti időszakban - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Mit művelnek ezek a nyugdíjalapok? Volt, aki elvesztette a megtakarítása 99 százalékát
24 év után történt trónfosztás: már nem a Walmart legnagyobb bevételt termelő amerikai cég

Éves bevétele alapján az Amazon lett a legnagyobb amerikai vállalat tavaly, megelőzve a 2001 óta folyamatosan első Walmartot.

Tovább a cikkhez
24 év után történt trónfosztás: már nem a Walmart legnagyobb bevételt termelő amerikai cég
Európa emelkedik, a magyar piac alulteljesít

Továbbra is pozitív hangulat látható az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,5 százalékos pluszban van. A vezető európai benchmarkok közül a DAX 0,3 százalékot erősödött, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot emelkedett.

ag4JyBys

A magyar piac eközben továbbra is alulteljesítő, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van. A blue chipek kivétel nélkül esnek, az OTP 0,1 százalékot, a Richter 0,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot gyengült. A Mol 0,6 százalékot esett a hajnalban közzétett gyorsjelentés után.

tNJ6GOrW
Véleményt mondott az Alteo-ról az MBH Bank

Felemás évet zárt az Alteo 2025-ben. Miközben az árbevétel közel ötödével nőtt, a jövedelmezőség jelentősen romlott. Az MBH friss elemzésében értékelte a számokat.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott az Alteo-ról az MBH Bank
Trump ultimátumot adott, féléves csúcsra ugrott az olajár

Az olaj ára hathavi csúcsra emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök legfeljebb 15 napos határidőt szabott Iránnak a nukleáris programjáról szóló megállapodás megkötésére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok nagyszabású katonai összevonást hajtott végre a Közel-Keleten - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Trump ultimátumot adott, féléves csúcsra ugrott az olajár
Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást

Az Alteo sikeresen teljesítette a MAVIR aFRR akkreditációs tesztjeit, ezzel megszerezte a PICASSO platformhoz való csatlakozás előfeltételét. Ennek eredményeként az Alteo Magyarország PICASSO platformhoz való csatlakozásától, azaz 2026. október 1-jétől kezdődően nem csak a hazai, hanem az országhatárt átlépve szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást.

Tovább a cikkhez
Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást
Esik a Mol

A gyorsjelentést követően a Mol árfolyama komoly volatilitást mutat, egy ponton 2 százalékos pluszban is járt a jegyzés, majd gyorsan leütötték 0,5 százalékos mínuszban, amely környékén jelenleg is található.

Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol

GsxfyDOo
Emelkedés Európában

Kis emelkedés látszik az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot erősödött. A milánói börze ugyancsak 0,3 százalékot emelkedett, a spanyol piac pedig stagnál.

8V0P0VO6
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Bár az európai tőzsdéken enyhe emelkedés látható ma reggel, a magyar piac relatív alulteljesítéssel kezdi a napot.

Tovább a cikkhez
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés

Az Aston Martin újabb profit warningot adott ki, ami arra utal, hogy Lawrence Stroll milliárdosnak egyelőre nem sikerült talpra állítania a nehéz helyzetbe került brit luxusautó-gyártót - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés
Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők

A globális befektetők rekordösszegeket fektetnek európai részvényekbe, miután az amerikai piactól való diverzifikáció igénye találkozott az európai gazdaság iránti növekvő optimizmussal. Az EPFR adatai szerint a február az eddigi legerősebb hónapnak ígérkezik az európai részvényalapokba áramló tőke tekintetében - számolt be a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők
Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol

Ma hajnalban publikálta 2025 negyedik negyedévére vonatkozó gyorsjelentését a Mol. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a volatilis iparági környezetben összességében kifejezetten erős negyedévet zárt a hazai olajvállalat, az eredményt elsősorban a feldolgozás-kereskedelem (Downstream) üzletág teljesítménye támogatta, de kellemes meglepetést okozott, hogy a várakozásokkal ellentétben nemhogy nyereséges lett, de az eddigi legerősebb negyedévét produkálta a MOHU tevékenyégét magába foglaló Körforgásos Gazdaság szolgáltatások üzletág. Összességében nincs ok a panaszra, hiszen története második legmagasabb EBITDA-ját érte el 2025-ben a Mol, igaz, a következő üzleti évben ennél szerényebb eredményre számít az olajcég.

Tovább a cikkhez
Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol
Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt

A Blue Owl Capital döntése, amellyel véglegesen felfüggesztette a tőkekivonást egyik magánhitel-alapjából, csütörtökön eladási hullámot indított el a Wall Street legnagyobb alternatív eszközkezelőinek részvényeinél. A lépés újabb kérdéseket vetett fel a magánhitel-piac stabilitásával kapcsolatban - tudósított a FT.

Tovább a cikkhez
Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt
Szembe mehet a világgal Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,11 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,63 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 16,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 395,16 -0,5% -0,1% 0,1% 2,8% 10,7% 56,8%
S&P 500 6 861,89 -0,3% 0,4% -1,1% 0,2% 11,7% 75,6%
Nasdaq 24 797,34 -0,4% 0,4% -2,9% -1,8% 11,8% 82,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 467,83 0,6% -0,3% 7,2% 14,2% 46,7% 91,4%
Hang Seng 26 705,94 0,0% -1,2% 0,5% 4,2% 16,4% -12,9%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,3% -1,6% 0,7% 18,3% -19,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 043,57 -0,9% 0,8% 0,3% 2,3% 11,6% 79,0%
CAC 8 398,78 -0,4% 0,7% 3,5% 3,1% 3,6% 45,5%
FTSE 10 627,04 -0,6% 2,2% 4,2% 7,0% 22,0% 60,4%
FTSE MIB 45 794,22 -1,2% -0,9% 1,3% 1,9% 19,4% 97,9%
IBEX 18 017,5 -1,0% 0,7% 2,0% 4,1% 39,4% 121,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 673,8 -0,9% -2,7% 3,7% 14,1% 43,0% 187,4%
ATX 5 788,53 -0,6% 1,5% 6,4% 8,7% 42,4% 92,6%
PX 2 692,55 -0,3% -0,7% -1,4% 0,3% 34,3% 155,4%
Magyar blue chipek              
OTP 39 690 -1,9% -3,1% 3,5% 13,1% 61,1% 195,5%
Mol 3 570 -0,2% -6,5% 0,7% 21,4% 19,2% 60,4%
Richter 11 820 0,0% 0,5% 12,6% 19,8% 8,9% 35,9%
Magyar Telekom 1 992 0,1% 1,0% 4,3% 11,2% 38,5% 382,3%
Nyersanyagok              
WTI 66,66 2,0% 5,7% 12,2% 16,4% -8,2% 10,2%
Brent 70,33 0,0% 4,0% 9,6% 15,6% -7,5% 11,7%
Arany 5 007,36 0,1% 1,0% 7,2% 15,8% 71,0% 180,5%
Devizák              
EURHUF 378,9250 0,3% 0,2% -1,7% -1,3% -5,8% 5,7%
USDHUF 322,1466 0,8% 1,3% -2,7% -1,5% -16,5% 9,0%
GBPHUF 433,7100 -0,1% -0,3% -2,4% -1,6% -10,8% 4,6%
EURUSD 1,1763 -0,5% -1,0% 1,1% 0,2% 12,8% -3,0%
USDJPY 154,2850 0,0% 1,1% -2,4% -1,6% 1,9% 46,2%
GBPUSD 1,3455 -0,7% -1,5% 0,2% 0,0% 6,9% -4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 973 0,8% 1,2% -27,6% -24,5% -30,7% 19,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -0,3% -0,6% -3,8% -2,3% -10,4% 206,1%
10 éves német állampapírhozam 2,71 0,1% -1,1% -3,3% -5,5% 7,2% -882,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,54 0,5% -1,2% -4,4% -4,8% -3,8% 162,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
