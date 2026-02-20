Óriási fordulat a vámháborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait, a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét. A hírre azonnal jött a tőkepiaci reakció: a döntés nyomán enyhülő gazdasági feszültség hatására ütöttek egyet a klasszikus menekülőeszköznek számító arany árfolyamán,

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

de a vezető amerikai tőzsdéknél is heves mozgásokat láthatunk, miközben emésztik a befektetők a váratlan fejleményt és azt igyekeznek kilogikázni, hogy mit jelenthet pontosan és milyen következményei lehetnek a bírósági döntésnek.